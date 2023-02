Fiorella Cayo se pronunció sobre el personaje que interpreta en 'De vuelta al barrio'. | Fuente: Instagram / Fiorella Cayo

El regreso de la actriz Fiorella Cayo a la pantalla chica surgió a raíz del ingreso de su hijo Facundo a la serie "De vuelta al barrio". Su personaje, sin embargo, es todo lo contrario a quien ella es en la vida real, precisó la también empresaria, quien dudó sobre interpretar a Cocoy Sánchez Iriarte Punto y Aparte.

"Iba a ser todo lo que no soy en la vida real, porque en la vida real estoy desarrollando una nueva vertiente del coaching del desarrollo de la inteligencia emocional... Y lo cuento, porque iba a ser un personaje de pituca total arrasadora de autoestimas que no soy", dijo al diario El Comercio.

Según Fiorella Cayo, a ella le hace feliz "elevar la autoestima de la gente no bajársela". Sin embargo, la madre del personaje Mateo Ganoza en "De vuelta al barrio" está en sus antípodas. "La gente, si salgo como pituca, va a creer que soy una pitucaza y yo con qué voz voy a decir no a las diferencias sociales", indicó.

No obstante, su pasión por la actuación la llevaron a enfrentar este reto actoral, ideado por el guionista Gigio Aranda. "Le dije a Gigio lo que sea que hagas, hazlo divertido, explótame y exprímeme. Y dicho y hecho, hizo un personaje divertido que es antipatiquísima y pituquísima", contó.

Grabar con su hijo

En "De vuelta al barrio", Fiorella Cayo encarna a la madre de Mateo Ganoza, el joven que es interpretado por su hijo Facundo. Su papel en la ficción es, precisamente, uno contra el cual la actriz ha querido luchar a lo largo de su trayectoria.

"Lo que menos me conviene es que me vean como la pituca, la blanquita, rubia que es un concepto con el que tuve que luchar por mucho tiempo. Yo soy hija de un militar FAP, estudié en un colegio nacional en la primaria y nada me lo pagaron", indicó.

Pero la experiencia de grabar escenas con su hijo fue grata. "Lo que más me gustó aparte de poder actuar con Facundo Oliva (mi hijo en la vida real) que fue lo máximo, es también haber podido volver a trabajar con mis directores de 'Torbellino' que amo", dijo Fiorella Cayo en una publicación de Instagram.

Coqui Tapia y Toño Vega son los directores de la telenovela noventera que actualmente dirigen "De vuelta al barrio". El reingreso de Fiorella Cayo a la televisión, además, le trajo numerosos comentarios de aliento en redes sociales que la empresaria agradeció.

"Fue una locura que no me lo esperaba. En verdad, hace un tiempo recién estoy moviendo mi cuenta de Instagram, me gusta promover el deporte, la vida saludable, el compartir y el crecimiento personal. Y luego de repente me llegan 500 mensajes... Quiero agradecer a toda la gente que uno toca de alguna manera", señaló.

