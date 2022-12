Ethel Pozo sobre Magaly Medina: 'Es una excelente periodista y su crítica es siempre bien recibida' | Fuente: Composición

Hace unos meses, Magaly Medina criticó y parodió la conducción de Ethel Pozo en "Mi mamá concina mejor que la tuya". En ese momento, la hija de Gisela Valcárcel confesó que no le causaba incomodidad las críticas de la conductora de televisión porque Medina "hace su trabajo muy bien".

Ahora, Ethel no dudó en elogiar el trabajo de Medina como periodista. "Ella es una excelente periodista y su crítica siempre es bien recibida. No tengo problemas con nadie, la valoro muchísimo. [...] Es una excelente periodista. En todos lados del mundo, hay periodistas que son de crítica, como hay de policiales. ¿Cómo en el Perú no va a existir eso? Entonces, ella es la número uno en eso (crítica de espectáculos", mencionó Pozo a la prensa a la salida de su programa "El show después del show".

SOBRE BETO ORTIZ

La competencia televisiva entre Beto Ortiz y Gisela Valcárcel se vive sábado a sábado. La hija de la 'Señito' tuvo buenos comentarios para el conductor de "El valor de la verdad" y resaltó su inteligencia.

"Es un excelente periodista e inteligentísimo. Los artistas elegimos lo que hacemos, nadie nos obliga a hacer cosas, él es un hombre inteligente, culto y seguramente disfruta mucho lo que hace, como nosotros disfrutamos muchísimo", menciona.

Además, dijo tener "una buena apreciación" de artistas como Laura Bozzo, Magaly Medina, Raúl Romero y Beto Ortiz.

CARTA NOTARIAL

Magaly Medina recibió una carta notarial de Jefferson Farfán, en la que el futbolista afirmó sentirse afectado en su intimidad por los comentarios de la conductora. Específicamente, cuando esta aseguró de que el delantero compró un departamento para la salsera Yahaira Plasencia.

“El señor Jefferson Farfán dice en esta carta, entre otras cosas, que estamos afectando el ámbito de su intimidad y pide que rectifiquemos, porque hay inexactitudes y noticias falsas”, señaló la popular 'Urraca'.

En el documento, el delantero de la selección peruana aseguró que Magaly Medina ha afectado su desempeño futbolístico; a lo que ella respondió no saber “en qué medida le hemos afectado”, pero “él es libre de aseverar lo que quiera en esta carta”.

