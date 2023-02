'Esto es Guerra' tendrá de vuelta a Yaco Eskenazi y Mario Hart en la temporada 2021. | Fuente: América TV

“Esto es Guerra” regresa con la temporada 2021, y se vienen posibles regresos para comenzas sus emisiones este mes. El estreno de la nueva edición del reality será el próximo lunes 25 de enero a las 6:50 p.m. con más de una sorpresa, como la aparición de antiguos ‘combatientes’ y ‘guerreros’.

A través de las redes sociales, “EEG” lanzó un avance promocional que sorprendió a sus seguidores. En el video, se observa a Mario Hart, emblemático del desaparecido programa “Combate”, uniformado de piloto bajando de un auto de carrera. Segundos después, aparece Yaco Eskenazi, a quien se le escucha decir a su rival de competencia: “Por fin, cara a cara”.

El clip va acompañado por las recordadas imágenes de promoción en las que Eskenazi hace explotar un automóvil, que en su momento significó el alejamiento del piloto de “Esto es Guerra” y cuya historia continúa al demostrar que se había salvado para regresar al programa de competencia en el 2016.

“Pensé que eso jamás iba a suceder”, menciona el esposo de Korina Rivadeneira. Asimismo, la voz en off de El Tribunal agrega: “Ustedes, nunca dejarán de ser rivales. Y están acá, para devolverles el alma y la esencia a los Guerreros y Combatientes. Ustedes deberán escoger sus mejores armas, solo siete cupos para cada uno”.

CONDUCTORES DE “EEG” EN EL 2021

Finalmente, aparecen las fotos de los conductores más emblemáticos de “Esto es Guerra” y “Combate”: Mathias Brivio, Johanna San Miguel, Gian Piero Díaz, Renzo Schuller, María Pía Copello y Jazmín Pinedo, dando a entender que cualquier podría convertirse en los nuevos rostros de la temporada 2021.

Cabe destacar que, Pinedo reveló que su contrato vence el 27 de enero: “Todo puede suceder a última hora (…) No sé si me convoquen este año, a mí me gustaría seguir en el programa, porque me he divertido bastante, pero cualquier cosa puede suceder”.

