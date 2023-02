'Esto es Guerra': Yahaira Plasencia y varios chicos reality son suspendidos por asistir a fiesta COVID. | Fuente: Instagram

Después de que Yahaira Plasencia celebrar su cumpleaños en Cieneguilla en compañía de varios chicos reality de “Esto es Guerra” como Pancho Rodríguez, ProTV emitió un comunicado revelando que ambos han quedado “suspendidos indefinidamente” del espacio de entretenimiento.

Asimismo, precisaron que no solo ellos tendrán que dar un paso al costado de EEG, también Ximena Peralta y Facundo González, quienes también se supo que asistieron a la fiesta de la salsera.

“Yahaira Plasencia, Francisco Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González quedan suspendidos indefinidamente del programa. Todos los concursantes de EEG, están obligados a cumplir las normas de conductas establecidas por nuestra empresa”, reza el comunicado de ProTv.

Para finalizar, la productora de “Esto es Guerra” precisó que son respetuosos con las normas establecidas con las autoridades para combatir la COVID-19 por lo que tomaron esta decisión por la irresponsabilidad de la cantante.

Las disculpas públicas de Yahaira Plasencia

Debido a que organizó una fiesta de cumpleaños en plena pandemia de la COVID-19 y luego de ser intervenida por la Policía Nacional, la cantante Yahaira Plasencia decidió emitir un comunicado en el que pide disculpas públicas.

A través de su cuenta de Instagram, la salsera compartió un mensaje en el que admitió que el pasado 23 de abril organizó una celebración por su onomástico en una "casa en Cieneguilla" junto "a algunos amigos y familiares".

Asimismo, se refirió a su decisión de esconderse en la maletera de un vehículo durante la intervención policial, aunque no quiso ofrecer mayores detalles. "Prefiero reservarlos por el momento", indicó la concursante de "Esto es Guerra".

"Solo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto no la comparta", explicó.

