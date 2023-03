La conductora Rebeca Escribens reveló la fecha oficial de retorno de 'Esto es Guerra'. | Fuente: Instagram

Desde el 2012 a la fecha, “Esto es Guerra” ha estrenado un total de 16 temporadas, con una última en la que fusionaron a los integrantes de “Combate”, reality de similar contenido con el que competía.

Este 2020, el programa renueva su compromiso con sus seguidores y, de acuerdo con la conductora Rebeca Escribens, ya tiene fecha oficial de retorno. Así lo confirmó durante la emisión de “América Espectáculos”, espacio que presenta.

“Peter Fajardo [productor del reality] me ha escrito y me ha dicho que este lunes 27 de enero regresa ‘Esto es Guerra: El siguiente nivel’”, dijo Escribens. “A qué se referirá [con el nuevo eslogan], pero eso me asusta en realidad”, añadió.

Esta fecha fue confirmada por el mismo programa en una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram. "No te pierdas desde este lunes 27 de enero a las 6:50 P.M. la MÁS INCIERTA de todas las temporadas", dice la leyenda que acompaña el videoclip.

NUEVO CONDUCTOR A LA VISTA

Por su lado, Jaime ‘Choca’ Mandros expresó que la producción de “Esto es Guerra” continúa en la búsqueda del reemplazo de Mathías Brivio, quien renunció hace poco a la conducción del reality por motivos familiares.

“Me han dicho que hay conversaciones con un conductor, pero parece que está en otro canal y ahora está en Miami. Todas son especulaciones y nadie se puede perder el regreso de ‘Esto es Guerra’”, manifestó.

Asimismo, ‘Choca’ Mandros mostró sus deseos de que Johanna San Miguel regrese a conducir el programa. “A mí me da miedo los conductores. Yo quisiera que regrese Johanna y lo digo públicamente”, indicó.

Como se recuerda, Mathías Brivio dejó la conducción de “Esto es guerra” luego de ocho años de ser parte del reality juvenil. A través de Instagram, compartió un emotivo video para manifestar su agradecimiento y cariño que le tiene a quienes hacen posible el reality de competencia. “Fueron 8 años y sólo puedo decir gracias por tanto. El video lo dice todo. No hay nada más que agregar”, escribió Brivio.

