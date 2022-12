Cristian Rivero ya no pertenecería a las filas de Latina | Fuente: Instagram

Tras la inesperada salida de Gian Piero Díaz de la conducción del reality juvenil más visto de la televisión, “El Tribunal” del reality de América Tv señaló que este lunes presentará al nuevo conductor de “Esto es guerra”.

“Bueno señor Gian Piero, entonces usted no me está dando ningún tipo de alternativa y como su decisión definitivamente a todos nosotros nos cae como un balde de agua fría, yo también tengo que tomar una decisión. Este lunes voy a abrir una de las cajas y presentaré al tercer conductor de ‘Esto es Guerra’”, manifestó la popular voz del reality juvenil.

Aunque no se conoció la identidad de quién sería el reemplazo de Gian Piero Díaz, uno de los voceados para conducir “Esto es guerra”, al lado de Jazmín Pinedo, es el presentador Cristian Rivero.

Según fuentes del diario Trome, Cristian Rivero ya no pertenece más a las filas de Latina y ahora es un fuerte candidato para asumir la conducción de “Esto es guerra”. Por lo que Pro TV habría aprovechado esta oportunidad para hacerle la oferta.

Como se recuerda, el también actor compartió animación con Jazmín Pinedo en el 2016, durante la emisión del programa concurso “Los reyes del playback”. Además, la productora del reality se trajo a la popular ‘Chinita’ del espacio matinal “Mujeres al mando”, en medio de una gran controversia por el presunto incumplimiento de contrato con Latina.

GIAN PIERO SE ALEJA

Durante el último programa de “Esto es guerra”, los competidores quedaron sorprendidos, así como los televidentes, del anuncio que hizo el presentador del espacio juvenil, Gian Piero Díaz.

El compañero de conducción de Jazmín Pinedo dio a conocer que se alejaba temporalmente de “Esto es guerra”, luego de pensarlo bastante y por un motivo estrictamente personal.

“Para mí no es fácil poder decir lo que les voy a decir, la verdad es que lo he venido pensando bastante tiempo, pero nada, creo que es justo que todos lo sepan... Por un tema personal yo me voy a tener que ausentar un tiempo del programa”, dijo Gian Piero Díaz.

