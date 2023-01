Mathias Brivio orgulloso de estar en 'La Máscara'. | Fuente: Instagram

Mathías Brivio, el conductor de "La Máscara", aseguró que no se arrepiente de haber dejar el 'reality' "Esto es guerra" para apostar por el proyecto de Latina.

El presentador recalcó que se siente feliz de ser parte del programa, que el último sábado presentó su final, y manifestó sentirse cómodo en el canal.

“Gracias a este canal, a Latina por haber confiado en mí para este proyecto. La verdad, me siento en casa, me siento en familia en este canal, feliz de estar acá. Me siento contento de haber tomado la decisión que tomé. No me arrepiento”, señaló Mathías Brivio en la última emisión de "La Máscara".

¿POR QUÉ SE FUE DE "ESTO ES GUERRA"?

Previamente, el conductor explicó a qué se debió su salida de "Esto es guerra". Dijo que lo venía pensando por un año y estaba relacionado a que quería pasar más tiempo con su familia, debido a que el 'reality' de competencia le impedía compartir momentos con su hija.

“Mi hija tenía tres años cuando empecé el programa y ahora tiene 10. Yo no sé qué es hacer tareas con ellas”, dijo. “Quiero ahora darme un tiempito, un descanso de la televisión, de un programa diario, sumamente desgastante; pero estoy muy agradecido”, sostuvo Mathías Brivio.

PRIMER GANADOR

La ganadora de la primera temporada de “La Máscara” fue 'Monstruo' que, tras ser desenmascarado, resultó ser la cantante Eva Ayllón. Antes de conocer el resultado final, los miembros del jurado quisieron saber quién era 'Huevo' que resultó ser Yiddá Eslava.

La final quedó entre 'Mariposa' y 'Monstruo'. La primera finalista fue 'Mariposa' y la persona que la interpretó era Marisol.

Finalmente, ganó 'Monstruo' quien sorprendió al jurado al interpretar “Desesperado” de José José. Eva Ayllón se mostró agradecida con todos los que la apoyaron a hacer una buena presentación y espera que pueda haber una próxima edición de “La Máscara”.

Te sugerimos leer