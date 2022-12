Maria Pía Copello regresó como conductora a 'Esto es Guerra' para reemplazar a Gian Piero Díaz. | Fuente: Instagram

Una sorpresa para todos. Maria Pía Copello fue anunciada como conductora de “Esto es Guerra”, luego de que Gian Piero Díaz comunicara su salida temporal del reality. La conductora regresa al programa, y esta vez trabajará junto a Jazmín Pinedo.

La presentadora regresó a la conducción del popular programa televisivo de América TV, ante la sorpresa de los espectadores. Copello se mostró feliz y emocionada de volver a ser uno de los rostros del reality de concurso.

En medio de la intriga, la presentadora fue revelada en una gigante caja que ocultaba a quien ocuparía lugar de Gian Piero Díaz tras su repentino alejamiento de “Esto es Guerra”. Como se recuerda, ella se mantuvo alejada del programa juvenil durante varios meses, por lo que, sintió nostalgia al regresar en la conducción.

LA SALIDA DE GIAN PIERO DÍAZ

El viernes pasado, los competidores y los televidentes ed “Esto es guerra” quedaron sorprendidos con el anuncio que hizo el presentador del espacio juvenil, Gian Piero Díaz.

El compañero de conducción de Jazmín Pinedo dio a conocer que se alejaba temporalmente de “Esto es guerra”, luego de pensarlo bastante y por un motivo estrictamente personal.

“Para mí no es fácil poder decir lo que les voy a decir, la verdad es que lo he venido pensando bastante tiempo, pero nada, creo que es justo que todos lo sepan... Por un tema personal yo me voy a tener que ausentar un tiempo del programa”, dijo Gian Piero Díaz.

Tras el anuncio, “El Tribunal” del reality de América Tv señaló que como la decisión de Gian Piero Díaz es decisiva, este lunes presentará al nuevo conductor de “Esto es guerra”, aunque mantuvo en reserva el nombre.

