María Pía Copello volvió a la conducción de 'Esto es Guerra' junto a Johanna San Miguel. | Fuente: Difusión

Luego de que el tribunal del programa anunciara la ausencia del presentador Gian Piero Díaz y la reincorporación de nuevos conductores, en línea con los "orígenes" del reality juvenil, María Pía Copello volvió a la conducción de "Esto es Guerra".

A partir de ahora, la conductora de televisión será la nueva dupla de Johanna San Miguel, quien le dio la bienvenida con una reacción de sorpresa. "¿Qué haces tú acá?", dijo al verla bajar de la camioneta que la condujo hasta el set del espacio.

María Pía Copello liderará el equipo de combatientes, que son nada menos que los oponentes del grupo que encabeza San Miguel. Esta última, al recibirla en "Esto es Guerra", hizo hincapié en la labor realizada por su colega a lo largo de la historia del reality.

"Sé reconocer el buen trabajo que has hecho y que eres una súper buena conductora, buena mamá, y tienes un trabajo admirable (...) Será mi nueva dupla", indicó la exprotagonista de "Pataclaun". Ante ello, Copello destacó: "Por favor, nada de pleitos entre nosotras. Estos días que voy a estar aquí, tranqui, nomás".

"Yo feliz de regresar, es mi casa"

Como adelantó a RPP Noticias el pasado 19 de marzo, María Pía Copello no descartó volver a la conducción de “Eso es Guerra” ya que fue un espacio que le permitió ingresar a los hogares con un público diferente al que estaba acostumbrada.

Si bien tenía pensado quedarse solo un año frente al reality, le gustó tanto que terminaron siendo cuatro, y sintió pesar de decirle adiós, pero todo fue por una razón: su familia. No pasaba tiempo con ellos y sus hijos le reclamaban.

Ahora que están más grandes, María Pía Copello se hizo la idea de volver a “Esto es Guerra” en un futuro -quizá- no muy lejano: “Nunca cierro las posibilidades porque fueron 4 años donde aprendí a dominar un formato que no fue sencillo, al principio sentí que el programa me comía. Dudé de mi misma, pero era porque yo estaba acostumbrada a lo infantil”, dijo entonces.

“Igual es una posibilidad, a veces me invitan para conducir y yo feliz de regresar, es mi casa”, concluyó la conductora. Una posibilidad que este lunes se hizo realidad.

Su pasión por la cocina

Escuchar el nombre de María Pía Copello es volver a la infancia y recordar la época en la que prendíamos la televisión para verla junto a Timoteo en un programa infantil. Después de un tiempo de ausencia regresó con fuerza para estar al frente de Esto es Guerra y ahora, nos sorprende con una nueva faceta al lanzar su recetario de comida saludable.

Con una recopilación de 80 recetas, la artista peruana recuerda con emoción cuando le hicieron la propuesta y agregó que una persona no tiene que ser experta para cocinar, solo tener ganas: “Encontré recetas que eran fáciles, económicas, saludables, no es que tengas que ser buena en la cocina ni experta, solo debes tener ganas y te darás cuenta de que no tienes que ser una máster para cocinar”, comentó a RPP Noticias.

“Los secretos de la cocina” contiene platillos fáciles para preparar en casa, desde almuerzos hasta postres y defendió la idea de que el hecho de que sea integral, “no tiene por qué ser aburrido o sin gusto”.

