Tras una semana de su regreso, el reality juvenil "Esto es Guerra" realizó la primera final en la que los equipos de Las Cobras y Los Leones tuvieron un reñida enfrentamiento.

Como parte del nuevo formato que tiene el espacio, los equipos compitieron con el fin de ayudar a un caso social, en medio de la pandemia por la COVID-19.

En esta edición, el equipo liderado por el brasileño Rafael Cardozo obtuvo el triunfo y conseguió 20 mil soles en víveres para el proyecto “100 niños de Jesús” del distrito de Villa El Salvador.

No obstante, el caso social que tenía en manos el equipo de Los Leones recibió apoyo de la ONG “Cambiando vidas”, que entregará productos de primera necesidad para las familias que lo conformaban.

“160 kilos de arroz, 113 latas de atún, 86 kilos de azúcar, 315 kilos de fideos, 100 kilos de gelatina, 10 litros de lejía y 333 paquetes de papel higiénico... Todos estos donativos para nuestros amigos que más lo necesitan”, manifestó Gian Piero Díaz.

Como se recuerda, “Esto es Guerra” regresó a las pantallas de América TV, peses a las críticas. No obstante, la producción anunció que su retorno sería con el fin de ayudar a personas de bajos recursos durante la pandemia por el nuevo coronavirus.

CAMBIOS Y RÁTING

El conductor Gian Piero Díaz sostuvo que está tranquilo con los cambios generados en “Esto es guerra”. "Tenemos ahora un tema de responsabilidad social y ayuda, y también tratamos de ofrecer información en esta pandemia", recalcó.

En ese sentido, expresó que el programa “de alguna forma pierde su esencia”, pero consideró que el bajón sufrido en el ráting es otro tema.

“Pero ojo que solo hemos bajado unos cuantos puntos y es un tema de opciones también", expresó. "Ahora el dominio del control remoto no es el mismo que hace tres meses atrás y eso también influye, porque hay más personas en casa con distintos gustos", aclaró.

Por otro lado, ante las comparativas con el noticiero de Juliana Oxenford, Díaz indicó que son propuestas distintas que no compiten entre sí. "A mí me encanta ‘Al estilo Juliana’, si yo me siento a ver información, la miro a ella, pero si estoy buscando entretenimiento, es una opción distinta", puntualizó.

