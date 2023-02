Johanna San Miguel anunció que Yahaira Plasencia y otros chicos reality fueron retirados de 'Esto es Guerra'. | Fuente: Instagram / Johanna San Miguel

Johanna San Miguel se mostró indignada durante la emisión de este lunes de "Esto es guerra" al anunciar el retiro de Yahaira Plasencia y otros integrantes del programa por celebrar una fiesta de cumpleaños en plena pandemia de la COVID-19.

"Como empresa, como programa y yo, como conductora, nos sentimos profundamente decepcionados, fastidiados, tristes, molestos y muy avergonzados", dijo la presentadora en alusión a la intervención policial que protagonizó la salsera con sus amigos el pasado fin de semana.

De acuerdo con San Miguel, las actitudes de dichos concursantes son "absolutamente contrarias" a las que deben mostrar "no solo como peruanos, sino como programa". "La irresponsabilidad, falta de empatía, de compromiso, de respeto ante las autoridades es algo que no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia", indicó.

Por ello, anunció que Facundo González, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Yahaira Plasencia fueron "retirados del programa". "A título personal, espero que no vuelvan más, realmente", indicó Johanna San Miguel.

Responsabilidad ante la audiencia

Por otro lado, Johanna San Miguel señaló que este retiro de chicos y chicas reality es "una advertencia" para todos los que forman parte de "Esto es guerra", dado que tienen una responsabilidad ante su audiencia.

"Esto es un gesto que no se debe repetir nunca más. Hay gente que nos ven, niños que nos ven, y nos debemos a dar buenas señales y buenos gestos", dijo la conductora. Y añadió que no tendrán "la mano temblorosa para sancionar y eliminar" a quienes incumplan las normas del Gobierno frente al estado de emergencia nacional.

"Estamos en total desacuerdo con lo que ha ocurrido. Es todo lo que tengo que decir a nombre del programa y a nombre mío. Mil disculpas, de verdad", finalizó Johanna San Miguel.

Anteriormente, en un comunicado difundido por redes sociales, la productora ProTV anunció que los mencionados participantes de "Esto es guerra" fueron "suspendidos indefinidamente".

Como se recuerda, el pasado 23 de abril, Yahaira Plasencia junto a amigos y familiares fueron intervenidos por la Policía Nacional debido a que realizaron una fiesta en una casa en Cieneguilla, en medio de la pandemia de la COVID-19.

Las disculpas públicas de Yahaira Plasencia

Debido a que organizó una fiesta de cumpleaños en plena pandemia de la COVID-19 y luego de ser intervenida por la Policía Nacional, la cantante Yahaira Plasencia decidió emitir un comunicado en el que pide disculpas públicas.

A través de su cuenta de Instagram, la salsera compartió un mensaje en el que admitió que el pasado 23 de abril organizó una celebración por su onomástico en una "casa en Cieneguilla" junto "a algunos amigos y familiares".

Asimismo, se refirió a su decisión de esconderse en la maletera de un vehículo durante la intervención policial, aunque no quiso ofrecer mayores detalles. "Prefiero reservarlos por el momento", indicó la concursante de "Esto es Guerra".

"Solo puedo decir que todo fue producto del nerviosismo que me embargaba en ese instante y he de aceptar la información que los medios de comunicación decidan hacer pública, aún cuando en algún punto no la comparta", explicó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.

Te sugerimos leer