Jazmín Pinedo tiene contrato en 'Esto es Guerra' hasta el 27 de enero, aunque la situación todavía es incierta. | Fuente: Instagram / Jazmín Pinedo

Tras conocerse la fecha del próximo estreno de “Esto es Guerra”, este 25 de enero, la conductora Jazmín Pinedo se pronunció sobre su permanencia en el reality juvenil en medio de los rumores de un posible regreso de Johanna San Miguel.

“Aún tengo contrato hasta el 27 de enero en ‘Esto es Guerra’, pero todo puede suceder a última hora”, dijo la presentadora de televisión en declaraciones recogidas en un comunicado de prensa, donde también recalcó “la intriga y suspenso” con que se maneja el programa.

Asimismo, Pinedo hizo hincapié sobre la incertidumbre en torno a su continuidad. “No sé si me convoquen este año, a mí me gustaría seguir en el programa, porque me he divertido bastante, pero cualquier cosa puede suceder”, aseveró.

A esta situación se suman los planes de la también modelo, quien aseguró que “hay requerimientos en tu vida personal y familiar que no se acomodan por distintos motivos con el ámbito profesional”.

“Y es ahí donde una persona debe poner en la balanza cuáles son sus prioridades”, explicó.

RETOMAR METAS PROFESIONALES

Algo sí tiene claro Jazmín Pinedo para este año: retomar sus estudios de publicidad. En su momento, debió aplazarlos a causa de la convocatoria como conductora de “Esto es Guerra”, pero este 2021 tiene la determinación de concluir y empezar una nueva carrera.

“Quiero mejorar intelectualmente, desarrollándome profesionalmente y lo que más falta es tiempo en este momento. Si se da la oportunidad, tendré que posponer algunas cosas, porque volver a adquirir nuevos conocimientos es algo que realmente deseo”, puntualizó.

Frente a la crisis sanitaria, producida por la COVID-19, la conductora de televisión manifestó haberse sensibilizado por los problemas económicas que atravesaron muchas personas, a las que se agregaron complicaciones psicológicas.

Jazmín Pinedo admitió que la televisión la ha sensibilizado, sobre todo por la crisis sanitaria que se vive nuestro país por la pandemia del COVID-19, pues es consciente que muchas personas necesitan ayuda y no solo de tipo económico, sino también afectiva y psicológica.

“El tener el poder de llegar a tantas personas y no usarlo para ayudar a quienes realmente lo necesitan me parece un desperdicio, así que mi plan es darle la mano a una persona de la forma que se me permita y siento que los programas de corte social, más que nunca tienen un propósito en la televisión”, concluyó.

