Jazmín Pinedo habló sobre el regreso de 'Esto es Guerra'. | Fuente: Instagram

La espera terminó y esta noche "Esto es Guerra" regresará la televisión nacional, pero hay un gran suspenso por el nuevo formato que tendrá el programa, debido a que deberá regirse a las ordenanzas sanitarias por la Emergencia Nacional a causa del nuevo coronavirus.

Jazmín Pinedo, conductora del espacio, contó que el público está muy pendiente de lo que pasará en el nuevo "Esto es Guerra".

“Tengo mucho contacto con el público en las redes sociales y hay mucha expectativa en el retorno de ‘EEG’. Mucha gente me pregunta si seguiré o no, también me dicen qué ‘guerreros’ estarán, sino todos han sido convocados, si es verdad que habrá menos personas en el estudio, pero Peter Fajardo siempre ha mantenido la intriga del programa y de seguro nos sorprenderá”, dijo la animadora.

Con respecto al nuevo formato que se anuncia, Jazmín Pinedo mencionó que tiene entendido que todo está bajo control con el tema de bioseguridad y lo que más motiva es que se ayudará a las personas de bajos recursos que han sido afectadas por la pandemia del coronavirus.

“Calculo que habrá caras nuevas y un formato diferente. Siempre hay algo bajo la manga para sorprendernos. Adicionalmente, y algo que me encanta, es que se ayudará a la gente que necesita. Toda ayuda es bienvenida en estos momentos tan difícil que pasa nuestro país y el mundo", agregó.

¿CUATRO CONDUCTORES?

En la promoción del regreso de "Esto es Guerra" , que sera a las 6:50 p.m., llamó la atención escuchar las voces de cuatro conductores. Se reconoce el timbre de Gian Piero Díaz, Johanna San Miguel, Mathías Brivio, Renzo Schuller, pero no la de Jazmín Pinedo.

En tanto, Sheyla Rojas confirmó durante su programa "Estás en todas" que habrá cuatro integrantes que formarán parte de "EEG".

Mientras que ‘Choca’ mencionó que solo estarán siete guerreros por equipos. Ducelia Echevarría y Rafael Cardozo ya se mostraron preocupados porque no han recibido la llamada del equipo de producción.

Te sugerimos leer