Gian Piero Díaz regresó a “Esto es guerra”. | Fuente: Captura

Luego de anunciar su salida de manera temporal, el conductor de “Esto es guerra”, Gian Piero Díaz retornó al espacio juvenil de América Tv, provocando la alegría de los televidentes, así como de los mismos integrantes del programa.

El gran defensor del equipo rojiverde fue recibido de manera eufórica por los integrantes de su grupo y por la conductora Jazmín Pinedo. “Cómo te vas a ausentar de esa manera. ¡Dos días se ha ido!”, dijo.

Ante ello, Gian Piero Díaz expresó su agradecimiento a los productores de “Esto es guerra” y a quienes lo reemplazaron durante su ausencia.

“Agradecerle al equipo de producción, a El Tribunal, que me dieron la posibilidad de no estar estos dos días. Gracias también a María Pía y al ‘Chino’ Aldo (Miyashiro) que lo han hecho espectacular como de costumbre”, expresó a su ingreso Gian Piero.

Como se recuerda, el último viernes, Gian Piero Díaz dio a conocer que se alejaba temporalmente de “Esto es guerra”, luego de pensarlo bastante y por un motivo estrictamente personal.

“Para mí no es fácil poder decir lo que les voy a decir, la verdad es que lo he venido pensando bastante tiempo, pero nada, creo que es justo que todos lo sepan... Por un tema personal yo me voy a tener que ausentar un tiempo del programa”, dijo Gian Piero Díaz.

En su reemplazo, el lunes 17 de febrero, María Pía Copello ocupó el lugar de Gian Piero Díaz. Mientras que el martes, Aldo Miyashiro se presentó como el animador del programa de televisión.

De acuerdo al diario El Comercio, el conductor de “Esto es guerra” se alejó temporalmente para viajar a Estados Unidos junto a su hija, quien participó en una competencia deportiva. El presentador llegó a Lima el miércoles en la mañana y en la tarde se reincorporó al programa.

Te sugerimos leer