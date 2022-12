Nicola Porcella reaparece en el programa 'Estás en todas' junto a 'Choca' Mandros. | Fuente: Composición

Nicola Porcella regresó al programa “Estás en todas” junto a ‘Choca’ Mandros y Natalie Vértiz, conductores del espacio televisivo. El chico reality llegó como invitado especial para hablar sobre su participación en “Guerreros 2020” y su paso por México.

Su aparición generó sorpresa en sus seguidores, porque no esperaban verlo de nuevo en América Televisión, ya que fue separado por agresión a su expareja Angie Arizaga en el 2019.

“Llegó el momento de presentar con emoción, solo porque el productor nos está obligando, desde Televisa el señor Nicola Porcella”, comenzó a decir de manera irónica ‘Choca’.

A ello, el peruano no puedo evitar las risas y aseguró que se iba a quejar con ‘su madrina’, la conductora de "Hoy" de México, Andrea Legarreta. “Me voy a quejar con ella, me imagino que nunca has cruzado una palabra con ella", le aseguró en forma de broma.

Cabe destacar que Porcella primero fue retirado del 'reality' "Esto es guerra" y después se hizo oficial su separación de "Estás en todas", programa matutino en el que era coanimador junto a Sheyla Rojas.

¿POR QUÉ SORPRENDIÓ SU APARICIÓN AMÉRICA TV?

Como se recuerda, Nicola Porcella fue conductor de “Estás en todas”; sin embargo, fue separado del programa por la difusión de un vídeo donde se captaba la agresión a su expareja, Angie Arizaga.

"Este programa siempre ha estado dedicado a la diversión, a pasar un buen rato. Pero queremos hacer un alto para explicarles que hasta la semana pasada quien era co-conductor ya no va a estar con nosotros, Nicola [Porcella]", dijo en ese entonces el popular 'Choca'. "No estoy de acuerdo con ninguna de las actitudes que se vieron en ese video, ni con ningún acto de violencia".

Recientemente, el expresentador Nicola Porcella regresó al Perú luego de participar en la primera temporada de "Guerreros 2020". En conversación con su colega 'Zumba', confesó que espera volver a México para hacer realidad una posibilidad en términos de trabajo.

“Antes de regresar de México no me hicieron una propuesta, sino me dijeron que había una posibilidad (de trabajo). Si me sale eso, sería lo más grande que me ha pasado en mis ocho años (de carrera). Esperemos que salga, si no sale hay otras posibilidades en México”, contó Porcella.

Te sugerimos leer