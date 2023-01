'Choca' Mandros negó que el programa 'Estás en todas' fuera a salir del aire. | Fuente: Instagram

“Estás en todas” seguirá emitiéndose en la televisión peruana, así lo confirmó el conductor ‘Choca’ Mandros. Tras la polémica en torno a Sheyla Rojas por su vínculo con el futbolista Luis Advíncula, el programa habría cerrado una etapa para comenzar de nuevo y así, continuará todos los sábados.

Inicialmente, el mensaje de Mandros parecía indicar que el segmento televisivo había llegado a su fin. Por esa razón, el presentador se vio obligado a ofrecer una aclaración en sus redes sociales, donde indicó que el programa de entretenimiento regresaría como antes, con la excepción de su compañera Sheyla Rojas.

“Ayer en el programa, anuncié que se terminaba ‘una etapa’ de ‘Estás en todas’. Quiero agradecer los lindos mensajes por lo que, aclaro que el programa continúa, ahora con una nueva etapa, con novedades que sumarán para hacer tus mañanas de los sábados tan entretenidas como han sido los últimos 7 años. Gracias y los esperamos”, escribió en su cuenta oficial en Instagram.

UNA NUEVA ETAPA

Cabe destacar que, ‘Choca’ Mandros no ha dado nuevos detalles de cómo será esta “nueva etapa” para “Estás en todas”, donde ya no participará la ex chica reality en la conducción. Además, el horario se mantendrá al igual que su emisión de todos los sábados. ¿Tendrá una nueva dupla? Hasta el momento, no se conoce más sobre su futuro en la pantalla chica.

“Atentos chicos, porque lo que les dije es que se cierra una etapa de ‘Estás en Todas’… ¿Quieres saber lo que se viene el próximo sábado a las 9 de la mañana? ¡Estate atento!”, fue el anuncio del conductor televisivo. El programa que lleva 7 años al aire continuará emitiéndose, pese a la salida de Sheyla Rojas.

“Estás en todas” se emite todos los sábados a las 9:00 de la mañana por América TV.

