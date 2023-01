'El reventonazo de la Chola' continuará emitiéndose en América TV en el 2021. | Fuente: Instagram

Con un sentido agradecimiento a su fiel público, Ernesto Pimentel anunció que “El reventonazo de la Chola” seguirá en el 2021 a pesar de haber recibido ofertas laborales en otro canal de televisión. Tras el retiro de “El Wasap de JB” por decisión de Jorge Benavides, el programa de América TV se queda sin su competidor más directo por la victoria del ráting.

En el 2020, más de un programa se despidió de la televisión, pero ese no será el caso de “El reventonazo de la Chola”. El espacio conducido por Pimentel se mantuvo emitiéndose en plena pandemia de COVID-19 y, además, contó con participaciones inesperadas, tales como la salsera Daniela Darcourt.

“En diciembre nos llamaron para ofrecer ir a otro lado. Agradezco el interés, pero en América Televisión tengo una carrera y quiero seguir construyendo historia”, señaló el creador de la ‘Chola Chabuca’ al diario Trome, revelando así que se mantendrá en su casa televisiva por los siguientes meses.

Sobre la salida del aire de “El Wasap de JB”, el presentador peruano Ernesto Pimentel prefirió no hacer comentarios sobre su competencia y se apoyó en los números del ráting para dejar claro cuál fue su desempeño entre los programas nacionales más vistos de los sábados: “Ya tengo 14 años en el horario”.

“Haciendo restas y sumas, nos convertimos en el programa más visto del fin de semana. Volveré muy pronto, ahora estamos viendo la renovación de algunos contratos. En el 2021 vamos a renovar el concepto del programa”, agregó sobre lo nuevo que se viene para “El reventonazo de la Chola”.

BUSCA TENER UNA HIJA

Antes de culminar el 2020, Ernesto Pimentel confesó sus deseos de tener una hija y darle una hermana a su pequeño Gael. No pudo cumplir esta meta de vida por la crisis de salud, pero no descarta que, con la entrada del año nuevo, “en algún momento se dará para que no crezca solo”.

