Erick Osores, el comentarista deportivo, se disculpó tras las palabras racistas que tuvo en un reciente video. Él admitió que fue su error y varias veces pidió perdón por lo dicho. En medio de su descargo, él tuvo que detenerse pues empezó a llorar. Además, anunció que se retirará por un tiempo de las pantallas.

"Quiero disculparme ¿no? (guarda silencio) Me equivoqué. Me equivoqué", dice mientras se detiene debido a la emoción. "Me equivoqué feo, quise ayudar a los chicos de las departamentales a los que siempre critican y menosprecian y los destruí", comentó en un video publicado en la cuenta de Facebook, Erick Osores - Futboleros 2.0.

Erick Osores admitió que los estereotipó "de manera absolutamente torpe". "No me di cuenta y dije cosas ofensivas y lo acepto. A la gente de las departamentales les ofrezco mis disculpas", dijo el comentarista deportivo quien se despide con un "me voy por un tiempo".

SANCIÓN DE AMÉRICA TV

América TV publicó un comunicado en el que "rechaza categóricamente las expresiones ofensivas" de Osores contra los dirigentes de las ligas departamentales. Además subrayó que estas fueron dichas en el espacio "Futboleros 2.0", iniciativa del comentarista que no está relacionado a los canales América TV ni Canal N.

Por otro lado, se indicó que tomarán acciones disciplinarias con el presentador. "Hemos tomado acciones disciplinarias en relación con Sr. Osores y ratificamos nuestro compromiso con el respeto a los derechos de todos y la no discriminación", se lee.

La Defensoría del Pueblo también condenó los mensajes discriminatorios del periodista "que pueden constituir delito de discriminación", según indicaron en Twitter.

LOS COMENTARIOS DE OSORES

Erick Osores tuvo comentarios ofensivos contra los dirigentes de las ligas departamentales de fútbol, luego que estos aceptaran los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Durante años de años se ha dicho que el cáncer del fútbol en nuestro país son las ligas departamentales. Caro, como son unos cholitos que no saben defenderse, descuajeringado, que se van al avión y se ponen un saco verde con una camisa azul, y que son malaspectosos, gente que no tiene ese nivel de haber llegado como gente de Primera División... son gente sin nivel, si lo quieres", fueron las desafortunadas palabras del periodista durante una transmisión en vivo en su programa de Facebook.

Rápidamente las críticas empezaron a llegar por los calificativos discriminatorios que empleó.

