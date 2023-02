La Pepa, el 'Tigrillo' Navarro y Germán 'Lejía' le enseñaron las polémicas del partido Perú - Brasil al árbitro chileno Julio Bascuñán. | Fuente: Instagram | Jorge Benavides

El programa cómico “El wasap de JB” presentó su sketch llamado “La arbitrada polémica” en alusión al partido de Perú vs. Brasil que se realizó el pasado martes 13 de octubre en el Estadio Nacional.

Tras el controvertido arbitraje del chileno Julio Bascuñán en el encuentro, ‘La pepa’ Baldessari (Jorge Benavides), Germán ‘Lejía’ (Carlos Vílchez) y el Tigrillo (Walter Ramírez) le mostraron las jugadas en las cuales el referee no cobró falta.

‘Bascuñón’ (Danny Rosales) ingresó al programa con su maleta asegurando que le habían invitado para recibir un premio; sin embargo, no pensó que los tres conductores le harían las infracciones que recibieron los jugadores peruanos como Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

‘La pepa’ se le acercó y le dio un codazo, Germán ‘Lejía’ aseguró que así no fue el golpe y el Tigrillo quiso darle con la silla. Teniendo la cara llena de sangre, el chileno trataba de explicar por qué no revisó el VAR, pero no pudo, por lo que al tratar de escapar, todos los fanáticos fueron tras de él.

EL POZO DE LOS DESEOS

El árbitro chileno también se hizo presente en el sketch “El pozo de los deseos” donde tenía su carta para pedir que su mayor sueño se haga realidad: “Quiero ser el árbitro de la final de Qatar 2022”, dijo ‘Bascuñón’.

A lo que Lisuratás lo quedó mirando y le indicó que para que se realice, tenía que gritar dentro del pozo, por lo que se agacha y junto al ‘Soldado Ryan’ (Martín Farfán), lo empujan. Luego, el pozo gritó: “¡Para la próxima no me tiren basura!”.

SOBRE LA SELECCIÓN

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) analiza presentar un reclamo a la Conmebol por el arbitraje de Bascuñán, que está en la mira por varias jugadas polémicas en el cotejo realizado en el Estadio Nacional.

Perú, que lleva un solo punto en las Eliminatorias, jugará contra Chile de visitante y Argentina de local, el 12 y 17 de noviembre, respectivamente.

