Jorge Benavides decidió no renovar contrato con Latina para emitir el programa 'El Wasap de JB' en el 2021.

“El Wasap de JB” no va más. El actor cómico Jorge Benavides decidió no renovar su contrato con Latina para el 2021, de modo que su programa de comedia no seguirá transmitiéndose a través de la señal de esta casa televisora.

Así lo confirmó el mismo canal a través de un comunicado de prensa. “Latina Televisión informa a sus televidentes y clientes que el Sr. Jorge Benavides ha tomado la decisión de no renovar contrato para el año 2021 con nuestra casa televisora”, dice.

“Le deseamos los mejores éxitos en sus futuros retos, expresando que las puertas de la familia de Latina, de las cuales él siempre ha sido parte, están abiertas para un artista de su trayectoria”, concluye el mensaje.

Con ello, se confirman los rumores que apuntaban al alejamiento del cómico con este canal. ¿A qué casa televisora se mudará? Las especulaciones apuntan que el show de Benavides aterrizará en ATV, aunque todavía no hay nada confirmado.

MENSAJE EN EL ÚLTIMO PROGRAMA DEL AÑO

El 30 de diciembre, "El Wasap de JB" transmitió su último programa de 2020 en medio de especulaciones sobre un posible traslado de Latina a ATV. Sin embargo, antes de cerrar el año, Jorge Benavides envió un mensaje en el que agradeció a sus seguidores y, de paso, se refirió a las complicaciones de poner en marcha el espacio humorístico durante la pandemia.

"Decidimos seguir haciendo el programa, obviamente con autorización del gobierno, aún en momentos dificilísimos, porque sentíamos que era importante que en medio de tantas malas noticias también hubiera un poco de alegría. Y como esa es nuestra misión de vida, nos sentimos agradecidos de haber tenido la oportunidad de acompañarlos todo este año", señaló el cómico.

El último programa del 2020 de "El Wasap de JB" estuvo dedicado al Año Nuevo, por lo que el artista también se refirió a las posibilidades del futuro y previno al público de no bajar la guardia ante el nuevo coronavirus.

Como se recuerda, "El Wasap de JB" se emite desde el 2017 en Latina tomando el lugar de "El especial del humor". El programa humorístico adoptó las nuevas medidas de seguridad para continuar emitiéndose en medio de la pandemia de COVID-19.

