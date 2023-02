Nesty habla sobre su relación con Mayra Goñi tras las declaraciones de Fabio Agostini en 'El valor de la verdad' | Fuente: Instagram

"El valor de la verdad" tuvo como su más reciente invitado al exchico 'reality' Fabio Agostini, quien habló sobre una supuesta infidelidad por parte de su expareja Mayra Goñi con Nicola Porcella. Esa fue precisamente la primera pregunta que Beto Ortiz le hizo al español. Fabio respondió afirmativamente.

Por su parte, el cantante cubano Nesty, actual pareja de Goñi, fue consultado por la prensa por las declaraciones de Agostini. “De Fabio no voy a hablar, no voy a responder de Fabio”, dijo el participante de "El artista del año". Además, afirmó que su relación de Mayra “va siempre para mejor". "Yo confío mucho en Mayra", dijo a la prensa, a la salida del programa conducido por Gisela Valcárcel.

"Desde que estoy con Mayra me he visto envuelto en rumores, la gente siempre va a hablar bien o mal, al final el trabajo de nosotros es encerrarnos en nuestra burbuja y si todo está bien ahí, no tenemos por qué dejar que lo exterior afecte la relación. Así pienso yo, hable lo que hable él”, finalizó.

LA RESPUESTA DE MAYRA

Mientras estas declaraciones se daban en "El valor de la verdad", Mayra Goñi competía por un cupo en la final de "El artista del año". Al terminar, la también cantante aseguró estar con la conciencia tranquila.

"Yo estoy con mi conciencia limpia, en algún momento hablé de esos temas y no volveré a darle más vueltas al asunto. Yo estoy disfrutando de un gran momento de mi vida y estoy feliz, cero preocupada", aseguró la actriz quien se encuentra en una relación con el músico Nesty.

Mayra Goñi prefirió no responder a las acusaciones de Fabio Agostini en "El valor de la verdad". Como se recuerda, ellos terminaron a finales del 2018. "Él puede decir muchas cosas, yo no voy a hablar mal de nadie. No voy a hablar del tema. Creo que las personas que me conocen creen en mí", apuntó.

