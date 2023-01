'El valor de la verdad': Lucía de la Cruz será la siguiente invitada del sillón rojo | Fuente: Instagram

La cantante criolla Lucía de la Cruz se sentará en el sillón rojo de "El valor de la verdad" y responderá preguntas sobre su vida. Beto Ortiz, conductor del espacio televisivo, compartió un adelanto de su paso por el polémico programa.

"'Hicimos el amor en Huarmey': Parece el título de una nueva miniserie, pero es solo una de las candentes y también hilarantes confesiones de una de las mujeres más transgresoras de la canción peruana. Este sábado a las 10, el Valor de la Verdad de Lucía de la Cruz. La Leyenda", escribió.

Entre las preguntas que se escuchan en el video promocional, De la Cruz fue consultada si "le chorreaba un sencillo a la 'Foquita' Farfán", si "se jugó una pichanga con el 'Nene' Cubillas" o "si sigue siendo chibolera".

Además, se escucha a la cantante confesar que "ha tenido 99 novios a lo largo de su vida".

¿CENSURA AL PROGRAMA?

El conductor del programa, Beto Ortiz, habló por primera vez sobre la censura.

"Yo soy un proveedor de Latina, los comunicados o pronunciamientos los debe hacer el canal. Yo produzco, ellos lo emiten cuando lo decidan. Y como 'El valor de la verdad' tiene para rato, lo pondrán en su momento", dijo a diario Ojo.

Además agregó que no se incomodó con que Latina no emitiera el programa. "Soy bastante viejo en el medio para arañarme porque no salió el programa de una modelo. Imagínate, como si fuera un programa con un ministro o presidente. Con la Federación Peruana de Fútbol no tengo ningún roche. ¿Si me han amenazado? No, ni que fueran 'gangsters'", mencionó.

