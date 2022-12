La ex MIss Trujilo conversó con Beto Ortiz en 'El valor de la verdad'para responder preguntas sobre su denuncia de haber sido dopada en una fiesta con chicos 'reality'. | Fuente: Instagram

"El valor de la verdad" de Beto Ortiz tuvo a la ex Miss Trujillo,Claudia Meza, quien denunció haber sido dopada en fiesta con chicos reality como su más reciente invitada. La ex miss respondió a 18 preguntas sobre lo sucedido en la polémica fiesta de Asia.

1. ¿Estuviste con Nicola Porcella?

Sí (VERDAD).

No (VERDAD).

3. ¿Te drogaron en la fiesta de Asia?

Sí (VERDAD).

4. ¿Estuviste inconsciente en la fiesta de Asia?

Sí (VERDAD).

5. ¿Te dijo Bruno Pisano que pusieron "M" en la jarra de 'jagger'?

Sí (VERDAD).

6. ¿Le propusiste a Nicola verlo después de la fiesta en Asia?

Sí (VERDAD).

7. ¿Te acosó Faruk en la fiesta de Asia?

Sí (VERDAD).

8. ¿Te besó Faruk Guillén?

Sí (VERDAD).

9. ¿Viste desnudo a Faruk Guillén?

Sí (VERDAD).

10. ¿Se masturbó Faruk delante de ti?

Sí (VERDAD).

11. ¿Agarró tu mano Faruk para masturbarse?

Sí (VERDAD).

12. ¿Te obligaron a borrar mensajes de Whatsapp algunos asistentes de la fiesta de Asia?

Sí (VERDAD).

13. ¿Fuiste a almorzar al boulevard de Asia en la camioneta de Faruk?

Sí (VERDAD).

14. ¿Estuviste en el grifo de Asia después de las 10 de la noche?

Sí (VERDAD).

15. ¿Sientes que André Castañeda te utilizó?

Sí (VERDAD).

16. ¿Estás resentida con Poly porque no fue a la inspección a la casa de Faruk?

Sí (VERDAD).

17. ¿Tuvo Nicola relaciones con una chica en la fiesta de Asia?

Sí (VERDAD).

18. ¿Te violó Faruk en la fiesta de Asia?

Se usó el botón rojo y la respuesta fue reemplazada por otra: ¿Te retuvo Faruk en su casa? No (VERDAD).

EL CASO DE POLY ÁVILA Y CLAUDIA MEZA

El pasado 6 de febrero, la argentina Poly Ávila denunció, en su cuenta en Instagram, haber sido drogada cuando se encontraba en una fiesta que se realizó en la playa de Asia. Según su versión, fue organizada por ‘chicos realitys’. Tras su testimonio, distintas versiones de lo ocurrido y una segunda denuncia salieron a la luz.

''Me hice un examen toxicológico que dio positivo en anfetamina. No sé quién fue, no sé en qué momento pasó'', contó Ávila. Según su versión, la anfetamina se la habrían colocado dentro de su bebida.

Días después, otro testimonio salió a la luz. La modelo y Miss Perú Trujillo, Claudia Meza, dijo que también fue drogada durante dicha fiesta. Ella acudió hasta la comisaría de Asia para sentar su denuncia

