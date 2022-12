Conoce qué programa lideró el ráting del 7 de noviembre: 'El reventonazo de la Chola', 'El Wasap de JB' o 'Yo Soy'. | Fuente: Instagram

"El reventonazo de la Chola" vs. "El Wasap de JB" y "Yo Soy", ¿qué programa lideró el ráting del pasado sábado 7 de noviembre? Nuevamente, Ernesto Pimentel y su equipo de producción se coronó como el ganador del horario de la fecha, donde contó con un homenaje al fallecido cómico ‘La Bibi’ y la participación de Amy Gutiérrez.

En el ráting del sábado, el espacio humorístico de Pimentel alcanzó 11.4 de puntos frente a las emisiones del “El Wasap de JB”, con 10.4 y “Yo Soy”, con 9.8. De esta manera, “El reventonazo de la Chola” se convirtió en el programa líder del pasado sábado, desplazando nuevamente a sus competidores de Latina.

¿Qué más se vio en la pequeña pantalla el 7 de noviembre? En el programa de la ‘Chola Chabuca’, se llevó a cabo un tributo al fallecido comediante Miguel Campos, más conocido como ‘La Bibi’, mientras que entre los artistas invitados figuró la salsera Amy Gutiérrez. Por otro lado, Jorge Benavides contó con la presencia de Yahaira Plasencia en su pasada edición.

Cabe destacar que la telenovela “La Rosa de Guadalupe”, emitida por América Televisión, se posicionó dentro del ránking de audiencia y superó a “Yo Soy” con 10.1 puntos.

HOMENAJE A ‘LA BIBI’

“El reventonazo de la Chola” presentó un sentido homenaje al fallecido cómico Miguel Campos a una semana de su partida. En ese sentido, el conductor Ernesto Pimentel, ‘Johnny Carpincho’ y otros populares cómicos peruanos recordaron a ‘La Bibi’.

“De ‘La Bibi’ tenemos siempre los mejores recuerdos. Antes del programa, nos pusimos a conversar con los invitados de la chispa que él tenía. Nos hemos reído, pero también tocó derramar lágrimas porque se fue un amigo”, señaló Pimentel poco antes de la emisión del programa del sábado 7 de noviembre.

Tras recordar algunos divertidos sketchs de Miguel Campos, su hermano y compañero de bromas Luis Campos Aliaga, el conocido ‘Carpincho’, no pudo evitar quebrarse. “Para mí es muy difícil. Trato de ponerme fuerte, pero me mata la pena, porque he perdido la mitad de mi vida”, dijo con la voz entrecortada.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Alejandro Dumas tuvo una vida aventurera como sus obras repletas de espadachines, héroes y proezas. Su condición de mulato no le impidió triunfar en los salones parisinos y escribió de todo y sobre todo en más de un millar de libros (que ahora sabemos no escribió solo).

Te sugerimos leer