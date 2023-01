'El valor de la verdad' y 'El artista del año' se mantienen entre los primeros puestos del ránking sabatino. | Fuente: Composición

Desde el set de "El valor de la verdad", Karla Tarazona reveló fuertes episodios de su relación con Leonard León. Desde la pista de baile, la cumbia brilló con Deyvis Orosco como uno de los invitados especiales en "El artista del año". ¿Cuál de los dos programas emitidos el pasado 7 de setiembre se posicionó como el más visto? Así quedó el ránking.

En el primer lugar quedó "El artista del año" cuya gala no tuvo ningún eliminado, con 19 puntos de ráting en Hogares Lima y 6 ciudades. "El valor de la verdad" de Karla Tarazona quedó en el tercer lugar con 13,5 puntos de ráting. Un puesto antes, se ubicó "El reventonazo de la Chola" con 14 puntos.

Completan la lista de los programas más vistos del sábado 7 de setiembre "Estás en todas" (12,1 puntos en cuarto lugar); "Mujeres sin filtro" (11,5 puntos en quinto puesto).

'El valor de la verdad' tuvo como invitada a Karla Tarazona. | Fuente: Composición

LA VERDAD DE KARLA

En la reciente edición de "El valor de la verdad", Karla Tarazona se sentó al sillón rojo para contar secretos de su vida y responder interrogantes sobre sus exparejas Leonard León y Christian Domínguez. Ella contestó 20 preguntas y se llevó S/ 25.000.

La conductora de "Válgame Dios" afirmó, en el programa de Beto Ortiz, que León la agredió cuando estaba embarazada de su segundo hijo y tenía al primero en brazos.

"No se lo contaba a nadie, me alejé de mi familia, sentía que era mi problema [...] Me metió una patada, estaba con mi hijo cargado y embarazada. En ese momento decidí separarme por los niños, nunca me había golpeado delante de ellos", indicó en "El valor de la verdad".

EN LA PISTA DE BAILE

La cumbia brilló en la cuarta gala de "El artista del año" con Deyvis Orosco y Cielo Torres, entre otros, como artistas invitados. En el programa de Gisela Valcárcel nadie fue eliminado, pues Briyit Palomino fue salvada por el jurado. Pasaron a sentencia Nikko Ponce y Paula Arias.

