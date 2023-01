'El artista del año': Gisela Valcárcel promete decir su verdad sobre la salida de Susan Ochoa. | Fuente: Instagram

Gisela Valcárcel inició la octava gala de "El artista del año" con un mensaje directo a Susan Ochoa, quien esta semana anunció su salida del reality.

"Esta noche es la octava gala de 'El Artista del Año'. Esta fecha inicia con una concursante menos. El día jueves, a través de sus redes, una de las participantes pedia que la comprendan porque daba un paso al costado y por supuesto que lo hacemos. (El programa) es mas que una conductora, más que una participante, somos un equipo", dijo.

Además agregó que el programa no le cerró las puertas a la ganadora de Viña del Mar y que ella "podría llegar" y que la esperaban.

Si bien en los primeros momentos no mencionaba su nombre, Gisela comentó que no lo hacía porque no quería, sino porque luego hablaría con más tiempo.

"Yo tambien tengo mi verdad, he respetado y espero que después de lo que cuente también se respete mi opinión", explicó.

¿QUÉ DIJO SUSAN OCHOA?

Susan Ochoa anunció en sus redes sociales que no continuará en "El artista del año", 'reality' que conduce Gisela Valcárcel. La razón principal: la ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019 no le perdona a la conductora que se haya "minimizado" su participación en el reconocido festival de la canción.

"Doy un paso al costado en 'El artista del año'. El motivo, lo hemos escuchado todos. El sábado pasado sentí que he sido humillada, que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y sin embargo, para mí [los años que tengo de carrera] tienen un valor muy grande. Me ha costado sacrificio, porque las gaviotas no han sido por un escándalo, ni porque hablé mal de alguien, sino gracias a sacrificio, sudor, lágrimas, cerradas de puerta en la cara", dijo la cantante en un video en su Facebook oficial.

