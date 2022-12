“Dos hermanas”, el nuevo melodrama de América Tv y Del Barrio Producciones | Fuente: Instagram

“Dos hermanas”, el nuevo melodrama de América Tv y Del Barrio Producciones, se estrena este miércoles 4 de abril a las 9:30 de la noche. El proyecto dirigido por Michelle Alexander promete convertirse en el favorito de la familia peruana.

“La historia es parte de lo que nos sucedió a los peruanos. Debemos recordar siempre que nuestro país pasó por una etapa de violencia. Y tenemos que hacerlo porque debemos trabajar para que no vuelva a suceder”, contó Alexander, durante la conferencia de prensa en la que presentó al elenco de “Dos hermanas”.

La telenovela tendrá como protagonistas a grandes talentos, como Melissa Paredes y Mayella Lloclla, quienes serán las “Dos hermanas”. Asimismo, estarán en el elenco Erick Elera y Yaco Eskenazi. Estos actores se animaron a hablar de la nueva faceta que asumirán en diversos medios locales.

MELISSA PAREDES

Para Melissa Paredes, quien antes protagonizó “Ojitos hechiceros", la nueva novela es “muy fuerte y bonita”, por lo que aseguró “les encantará”. “Es increíble ver el cariño del público, el interés por tu trabajo. Me parece algo que no tiene precio y lo agradezco muchísimo. Me muero por ver la historia”, añadió.

“La mayor (Paredes) tiene como objetivo de vida encontrar a su hermana. Vamos a ver su lucha infatigable. Y al lado de eso, es una madre de familia, como muchas en el Perú, de un barrio donde las mujeres son las jefas del hogar, que sacan adelante a sus hijos”, contó Alexander sobre el personaje de ‘Meri’, que interpretará Melissa.

MAYELLA LLOCLLA

Aunque sus últimos proyectos han sido para la pantalla grande, Mayella Lloclla reveló que tenía ganas de volver a trabajar con Michelle Alexander.

“¡Por fin regresé a la televisión! Con Michelle siempre han estado las propuestas de volver y se cruzaban los tiempos, estaba afanada con el cine, pero ahora con mucha anticipación pudimos coincidir y estoy entusiasmada porque fue la primera que apostó por mí”, expresó la actriz que hizo hace 16 años “Dina Páucar”.

Asimismo, se refirió a las nuevas figuras de la actuación, como Melissa Paredes, y sostuvo que mantenerse en el medio depende de cada uno. “Si quieren seguir en este mundo, tienen una oportunidad y también para prepararse. Va a la par”, sostuvo.

“Yo recuerdo mis inicios, también empecé alguna vez y los actores que me tocaron en ese tiempo fueron maravillosos. Humberto Cavero y Haydée Cáceres fueron profesionales y me ayudaban, me enseñaban, yo crecí admirándolos hasta el día de hoy. Todo lo que sé o lo poco que he aprendido, poder transmitirlo a nuevas generaciones, para mí está bien”, añadió.

ERICK ELERA

El actor y cantante Erick Elera también habló sobre el nuevo papel que tendrá en “Dos hermanas”. Según comentó el artista su personaje tiene algunas similitudes con el divertido Joel Gonzáles de “Al Fondo Hay Sitio”.

“Tiene algunas pinceladas de ‘Joel’, pero en otro margen porque ya tiene una familia. Ama a su familia, quiere a su mujer, pero a su manera. Es medio irresponsable”, adelantó Erick Elera, quien además canta también interpreta uno de los temas de la telenovela.

YACO ESKENAZI

El exchico reality y conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, Yaco Eskenazi, también forma parte del elenco de “Dos hermanas”. El también actor será la pareja de Lloclla en la serie y comentó sobre su nuevo papel.

“Mi personaje es ‘Gustavo Alemán’, es un abogado un poco ‘malulo’, le gustan las mujeres y saca provecho siempre de ellas. Ahora lo van a ir conociendo, él trabaja en Italia en una empresa de la familia, tiene una relación con ellos que son millonarios. Es chévere, es un personaje que me traza un nuevo reto”, dijo en la conferencia de “Dos hermanas”.

