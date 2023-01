Samuel Sunderland sigue explorando su faceta como director con su nuevo cortometraje 'Puñalada'. | Fuente: Difusión

Entre la dirección y la actuación, Samuel Sunderland elige ambas profesiones. Y también la escritura de guiones... y si sale la oportunidad, grabar una canción. O lo que venga. Porque si la juventud son esas ganas de comerse al mundo, el actor de "De vuelta al barrio" tiene un enorme apetito por más proyectos.

Pero, por el momento, el intérprete que encarna a Pedrito en la popular teleserie de América Televisión se toma las cosas con calma, incluso la incertidumbre que le produce hablar sobre un futuro en el que prefiere no pensar demasiado. "No tengo la mínima idea", confesó a RPP Noticias al ser interrogado sobre dónde quiere estudiar cine.

De lo que sí está seguro, no obstante, es del camino como director, actor y guionista que quiere tomar. Y seguir este sendero ya le ofreció algunos frutos: dirigir, por ejemplo, un capítulo de la serie web "Atrapados" y, más recientemente, escribir y realizar el cortometraje "Puñalada", cuyo estreno está previsto para el próximo 24 de abril en YouTube.

Con un guion hecho durante la cuarentena producida por la pandemia, Samuel Sunderland aseguró que la filmación resultó complicada, pues su corto está compuesto de "dos planos y, después, un plano secuencia muy largo". Pero a su favor tuvo un elenco compuesto por sus amigos Merly Morello, Fausto Molina y Thiago Vernal, que facilitó el rodaje.

"Conocía a todos los actores y al equipo de producción en 'Atrapados'. Fue rápida [la grabación], nos hemos matado de risa haciendo las escenas, porque son mis amigos", relató.

"Puñalada" es una historia sobre la deslealtad en un entorno adolescente. ¿De qué manera surgió el guion?

No ha sido un tema personal, no he pasado por nada parecido gracias a dios, pero tengo amigos que le han pasado cosas parecidos... Pero es un tema muy común, que les pasa a casi todos en un momento de la vida. Entonces me parecía fascinante cómo un momento y unos instantes pueden llevar a romper una amistad de años y muchísimo tiempo. Me ha parecido muy extraño cómo la gente, por tomar una mala decisión, puede destruir su vida entera.

Samuel Sunderland convocó a amigos suyos para que sean parte del elenco de 'Puñalada'. | Fuente: Difusión

LA EVOLUCIÓN DE PEDRITO EN "DE VUELTA AL BARRIO"

Tu rostro se hizo conocido por la serie "De vuelta al barrio". Son cuatro años con un mismo papel que se ha vuelto entrañable para los televidentes. Pero ¿existe el temor de encasillarse en el mismo rol?

Sí, existe un temor en ese sentido, porque la gente quiere mucho al personaje. He crecido en pantalla, entonces sí hay cierto miedo, pero creo que voy a ir haciendo mis cosas y espero que la gente las vea no pensando necesariamente en Pedrito. Trato de no pensar mucho en eso, porque no hay mucho que yo, Samuel, pueda hacer. La cuestión es seguir haciendo cosas para no ser conocido por Pedrito, sino por Samuel.

En "De vuelta al barrio", Pedrito ha ido creciendo a lo largo de la serie. Del amor no correspondido ha pasado a tener sus propios romances. ¿Cómo ves la evolución del personaje y con cuánta distancia de tu vida personal has ido construyéndolo?

No tanta [distancia de mi vida personal], porque comencé chiquito, teniendo 13 años, sin tener un personaje realmente construido. Pero al pasar de los años el personaje se construyó solito. El cómo me veía, la sonrisa que ponía o lo que sea, hizo que los guionistas muevan y hagan que el personaje vaya por distintos lugares y yo la he pasado genial. No puedo quejarme de nada. Pedrito ha crecido en varios sentidos, pero sigue siendo el mismo de antes: es un buen chico, medio gil, pero ahora mayor y más maduro, buscando otras cosas que no son las que buscaba hace cuatro años.

El cambio de época en la teleserie hizo que muchas de tus colegas sintieran que extrañaban los años setenta. ¿Te pasa lo mismo?

Sí, se extraña. Es diferente, porque en los setentas no estaban los celulares y grabar era un poco más complejo. Antes debíamos guardar los celulares en un lugar específico o no podíamos llevarlos, ahora grabamos con los celulares y es mucho más fácil si algo pasa con la letra. Además, por un tema de guion es más simple. Entiendo la decisión, me da pena, pero ahora que lo hemos movido al 2021 hay más comedia, es más chistoso que antes. Y eso para cualquier cosa es genial.

REDES SOCIALES E INTERNACIONALIZACIÓN

Perteneces a una generación marcada por la era digital, que tiene una conexión más dinámica con el público a través de redes sociales. ¿Cómo manejas tus plataformas?

Nunca usé mucho las redes sociales, nunca he sido de expresarme mucho en ese sentido. Pero hago historias en Instagram cuando estoy aburrido o no tengo mucho que hacer. Mi mamá me recuerda que las haga. Miro YouTube, series... sobre TikTok, ni siquiera tengo la aplicación. No soy un chico promedio en ese sentido. Pero de que uso las redes, claro, las uso. WhatsApp, por supuesto. Nunca he sido mucho de tecnología y redes en general.

Pero conoces los memes que abundan sobre Pedrito.

Sí, en Facebook... es una locura. Hay un grupo de "De vuelta al barrio" en el que estoy, porque me mato de risa de los memes que suben.

Existe una constante exposición de la vida y, precisamente, hay actores y actrices que eligen mostrar más cosas que otros. ¿Ocurre lo mismo contigo?

Trato de mostrar lo que tenga ganas. Hay gente que ve historias y no me conoce. Pero la cosa no es conocerte, sino ver qué hacen... nunca he entendido muy bien las historias ni contar todo tu día. Pero trato de hacerlo, porque alguna razón habrá.

Hay varios colegas tuyos que buscan internacionalizar su carrera. ¿Estás interesado en eso? ¿Hay propuestas?

Me encantaría tratar de estudiar afuera, pero todavía debo verlo bien. No sé exactamente qué haré con el resto de mi vida y tampoco qué pasará diez minutos después, así que me enfoco en el hoy. Pero sí me gustaría salir y llegar a algo más. ¿Propuestas? No sé... [ríe]. Hubo un par de cosas interesantes y que no pude hacer por varias razones, pero más que nada me iría a estudiar dirección de cine y quedarme a donde vaya para ejercer la carrera. Europa, Estados Unidos y Argentina tienen escuelas muy buenas... pero todavía no tengo ni la menor idea.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.

Te sugerimos leer