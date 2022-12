Rossana Fernández-Maldonado se acaba de sumar a las grabaciones de 'De vuelta al barrio'. | Fuente: Instagram

"De vuelta al barrio" sumó un nuevo rostro a su cuarta temporada. La serie, que dio un salto en el tiempo a la actualidad, integró esta semana a su reparto a Rossana Fernández-Maldonado quien da vida a Guadalupe (Lupe) Ramos.

Su personaje es la mamá de Percy (Franco Pennano) y Michelle (Adriana Campos) y llegó al barrio para conquistar el corazón de Pichón (Paul Martin).

"Estoy encantada de sumarme a esta exitosa serie, conozco a todos los actores del elenco. Estoy sorprendida de todos los protocolos que se cumplen y me siento feliz de compartir con mis compañeros de toda la vida", comentó en un comunicado sobre su ingreso a "De vuelta al barrio".

A través de las redes sociales, los miembros del elenco le dieron la bienvenida a Rossana Fernández-Maldonado. "Después de tiempo ¡otra vez trabajando juntos!", escribió Paul Martin en una foto con la actriz. Otra imagen en redes muestra a Rossana junto a Magdyel Ugaz.

Magdyel Ugaz y Rossana Fernández-Maldonado en las grabaciones de la serie 'De vuelta al barrio'. | Fuente: Instagram

Pese a la crisis por la pandemia del COVID-19, la artista no ha parado en su labor y se alista para el estreno de "Aislados, la serie", que será el 27 de noviembre por Movistar Play. Además, este 5 de diciembre presentará "Alicia no es una maravilla", obra de la fundación Por Nuestros Niños a través de la plataforma Butaca Live.

UN SALTO AL SIGLO XXI

Como se recuerda, “De vuelta al barrio” cambió radicalmente su ambientación ante la pandemia de COVID-19 y, aunque los años no han pasado para los personajes, su historia es retratada desde el enfoque del 2020.

Para Gigio Aranda, tomar esta decisión que cambiaría por completo la serie de América TV no fue sencillo. Sin embargo, con la reescritura del guion, nota que siguen siendo los mismos personajes y la historia de siempre; pero en una época distinta con celulares y otras tecnologías.

“No me gustaba la idea de cambiar porque el programa había sido creado para disfrutar y vivir la nostalgia. Y ves que sigue siendo en esencia el mismo, pero con celulares. No hay forma de que el público que lo ha visto hasta el día de ayer no se sienta identificado con lo que va a seguir”, aseguró para América Espectáculos.

