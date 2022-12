“De vuelta al barrio” presentó el primer episodio donde retratan la pandemia en el Perú. | Fuente: Instagram

Tras despedirse de la década del 70' y dar un salto a la actualidad, "De vuelta al barrio" presentó su primer episodio en el que retrata lo que se vive actualmente debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

En la edición del pasado 4 de noviembre, los personajes usaron mascarillas y mantuvieron el distanciamiento social, entre otras medidas.

En "De vuelta al barrio", uno de los que se toma más en serio la pandemia es Dante, interpretado por Sergio Gjurinovic, quien advierte del peligro de la enfermedad a toda su familia.

En tanto, Pichón y Coco, encarnados por Paul Martin y Lucho Cáceres, se vieron obligados a conversar desde una ventana.

Asimismo, la bodega del barrio implementó varias medidas de bioseguridad para evitar que los clientes se contagien de la COVID-19.

EL REGRESO DE MELANIA

Como se recuerda, "De vuelta al barrio" volvió a grabar bajo estrictas medidas y protocolos sanitarios. Sin embargo, eso no evitó que algunos miembros del elenco se contagiaran como Melania Urbina. Ella ya se encuentra reestablecida y volvió al rodaje, la semana pasada.

"De la historia en la pantalla nunca me fui, ni me iré, porque teníamos suficientes capítulos grabados. Pero hoy [26 de octubre] regresé a grabar después de tres semanas y nunca me he sentido tan afortunada y agradecida de tener esta chamba que amo", compartió la actriz en su cuenta de Instagram.

UN SALTO AL SIGLO XXI

Como se sabe, “De vuelta al barrio” ha cambiado radicalmente su ambientación ante la pandemia de COVID-19 y, aunque los años no han pasado para los personajes, su historia es retratada desde el enfoque del 2020.

Para Gigio Aranda, tomar esta decisión que cambiaría por completo la serie de América TV no fue sencillo. Sin embargo, con la reescritura del guion, nota que siguen siendo los mismos personajes y la historia de siempre; pero en una época distinta con celulares y otras tecnologías.

“No me gustaba la idea de cambiar porque el programa había sido creado para disfrutar y vivir la nostalgia. Y ves que sigue siendo en esencia el mismo, pero con celulares. No hay forma de que el público que lo ha visto hasta el día de ayer no se sienta identificado con lo que va a seguir”, aseguró para América Espectáculos.

