La actriz Mónica Sánchez reapareció en la serie y, ¿sin proponérselo?, impidió una boda. Esto fue una gran sorpresa para el público de "De vuelta al barrio" ya que su personaje Malena Ugarte se presentó en el barrio San José durante el matrimonio de Ana Salas (Melania Urbina) y Pichón Bravo (Paul Martin).

Antes de retomar el rodaje de la cuarta temporada, la producción comunicó que la artista decidió retirarse de la ficción por motivos personales. Es así que, en la trama, Malena se encontraba en Cuba. Finalmente, tuvo un inolvidable retorno.

En el más reciente capítulo de "De vuelta al barrio", Ana Salas y Pichón Bravo estaban celebrando su boda. De pronto, llega Malena Ugarte (el amor de juventud del novio) pidiendo perdón por la interrupción y deseándoles felicidad a la pareja.

Tras esta escena, la novia decide no seguir con el enlace a pesar de la insistencia de Pichón. Ella lo echó de su casa y le pidió no volver a buscarla. ¿Cuál será el desenlace del triángulo amoroso?

LA SALIDA DE MÓNICA

En setiembre pasado, se confirmó la salida de Mónica Sánchez por “motivos personales”. En conferencia de prensa, la productora general Estela Readhead se refirió a este hecho.

“Ella ha tenido que retirarse de la serie por un tiempo por motivos personales. Cuando lo resuelva, estaremos esperándola. Hasta fin de año, no aparecerá”, explicó sobre su vínculo con “De vuelta al barrio”.

Como se recuerda, su personaje apareció durante los primeros episodios de la cuarta temporada, ya que fueron filmados antes de la crisis de salud por la COVID-19. Después, la ficción dio un salto al 2020 y, según la trama, ella se encontraba de viaje en Cuba.

UN RODAJE EN PANDEMIA

“De vuelta al barrio” retomó sus actividades en esta nueva normalidad para la televisión. En ese sentido, Estela Readhead explicó cómo fue volver al set en esta coyuntura.

“Nos ha costado, ha sido un poco difícil empezar a grabar. Es complicado grabar con distancia entre actores, con besos y abrazos a partir de la segunda semana. La primera semana fue grabada prepandemia”, expresó.

RÁTING DE LA SERIE

En octubre de 2020, Adolfo Chuiman confesó sentirse feliz del regreso de “De vuelta al barrio” a la pantalla chica y felicitó a sus compañeros por su gran trabajo. Como se recuerda, las grabaciones de la cuarta temporada se rigieron con estrictas medidas de seguridad ya que para cuidar a los actores, el popular ‘Benigno Bravo’ no participaba por ser considerado población vulnerable.

A pesar de ello, celebró que la novela lidere en el ráting en su horario a pesar de que las épocas hayan cambiado: “Estoy contento porque la serie sigue liderando el rating, y han dado ese salto de los años 70 al 2020”, aseguró entonces al diario Trome.

Además, Chuiman comentó que su aparición en los primeros cinco capítulos de esta temporada se debió a que fueron grabados antes de la pandemia:

“Los he visto y me divierto mucho con las actuaciones, pero también se extraña poder compartir con mis compañeros”, indicó el artista. Como se vio en “De vuelta al barrio”, su personaje se fue de viaje, no obstante, cree que podría regresar gracias a la tecnología:

“Ahora que todo es digital y con videollamadas podría volver pronto a pantallas. En verdad extraño mucho las grabaciones, pero no es el momento de regresar al set, sé que debo de seguir respetando los protocolos de seguridad por la pandemia”.

