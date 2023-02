Fiorella Cayo regresó a la televisión con una participación especial en el capítulo más reciente de la serie peruana “De vuelta al barrio” en la que dio vida a Claudia María, madre de Matteo Ganoza, personaje que interpreta su hijo Facundo Oliva Cayo, uno de los más recientes jales de la producción nacional. | Fuente: Instagram

Fiorella Cayo regresó a la televisión con una participación especial en el capítulo más reciente de la serie peruana “De vuelta al barrio” en la que dio vida a Claudia María, madre de Matteo Ganoza, personaje que interpreta su hijo Facundo Oliva Cayo, uno de los más recientes jales de la producción nacional.

En la ficción, la actriz y bailarina profesional llegó al barrio a defender a su hijo Matteo de una broma que le jugaron Lily, papel interpretado por Merly Morello. Al llegar, se encuentran con ella y su madre Anita, personaje que da vida Melania Urbina. ¿Será un personaje recurrente? Aún no se conocen detalles si su participación fue solo para este capítulo o se integrará al elenco como su hijo Facundo, quien pertenece al cast desde abril pasado.

"¡De vuelta al show! Hoy salgo en De vuelta al barrio y me he divertido mucho haciendo este personaje. Son un gran equipo de producción, técnico, actores y directores dirigido por Estela Redhead que hace un gran trabajo hace muchos años y han convertido la serie en la numero 1, sin que nada, ni nadie los pare junto a Gigio Aranda que es un capo y siempre nos hace reír. Me encanta leer sus guiones, y lo que más me gustó aparte de poder actuar con Facundo Oliva (mi hijo en la vida real) que fué lo máximo, es también haber podido volver a trabajar con mis directores de Torbellino que amo: Coco Tapia y Toño Vega, seres humanos geniales que siempre me llenaron de alegría y que siempre disfrutan lo que hacen con todo. No se vayan a creer el personaje, porque así no soy yo!! Jajajaja! ya lo verán", escribió en la publicación en la que presentaba a su personaje.

ÚLTIMOS INGRESOS A LA SERIE

En marzo pasado, César Ritter llegar al populoso barrio de San José. A través de sus redes sociales, el actor posa apoyado en un auto frente a la casa de Malena. En la producción de América TV se observa a Benigno Bravo (Adolfo Chuiman) consultando a la gente si llegó un “envío”, al parecer, se refería al personaje de Ritter que baja de un bus interprovincial.

Al parecer, tiene interés en Malena (Mónica Sánchez) a quien ve desde una ventana. Para su desarrollo en “De vuelta al barrio”, César Ritter se pondrá en la piel de Pepe, hermano de Pepa, y se caracteriza por ser un hombre que tiene muy buena suerte.

Un mes antes, “De vuelta al barrio” confirmó la participación de Pietro Sibille en su más reciente episodio. Después de su última aparición en la televisión en el 2014, el actor peruano regresa a interpretar un papel en la pantalla chica y será el nuevo interés romántico de Magdyel Ugaz en la popular serie.

El capítulo de “DVAB”, emitido el 18 de febrero, sorprendió a los televidentes por la aparición de Sibille en la última escena de Susana Cafloque, interpretad por Ugaz. El hombre misterioso se luce junto a su gallina “Turuleca” y le dedica una sonrisa a la dueña de la bodega, quien recientemente sufrió una decepción amorosa.

