Erick Elera formará parte del reparto de la telenovela 'Dos hermanas', dirigida por Michelle Alexander. | Fuente: Instagram

En el 2007, un joven Erick Elera debutaba en la pantalla chica con la telenovela “Néctar en el cielo”, dirigida por Michelle Alexander. Desde entonces hasta la fecha, el actor ha construido una carrera sólida en otras producciones, pero este año volverá a trabajar con Alexander después de 13 años.

Se trata de la telenovela “Dos hermanas”, donde Elera tendrá la responsabilidad de sacar adelante un rol protagónico en esta producción de Del Barrio Producciones. “Michelle [Alexander] me ha apoyado un montón, es como mi madre en la actuación”, dijo el actor.

El popular ‘Cara de pez’ reconoció el papel que tuvo la directora de telenovelas en su formación. “Apostó por mí y creo que repotenció mi carrera. Eso me ayudó muchísimo para avanzar y conseguir otros objetivos. Le agradezco enormemente esta nueva oportunidad”, indicó.

NUEVOS RETOS ACTORALES

Separadas por un hecho trágico, dos hermanas vuelven a cruzarse años después a causa de un giro inesperado. De eso trata “Dos hermanas”, telenovela cuyo elenco también convoca a Melissa Paredes y Mayella Lloclla.

Al respecto, Erick Elera manifestó tener altas expectativas de trabajar junto a estas colegas. “Estoy nervioso, pero contento de trabajar nuevamente con Michelle y la gente de producción. Con Mayella no he trabajado, pero he casteado varias veces con ella, y Melissa, sé que la está rompiendo y vamos a aprender de mis compañeros”, apuntó el intérprete de “Al fondo hay sitio”.

Como se recuerda, Erick Elera confirmó por medio de su cuenta de Instagram que no seguirá formando parte del elenco de la serie peruana “De vuelta al barrio” ya que tiene nuevos planes para este 2020.

Con un emotivo mensaje en su red social, subió una imagen de su recordado personaje, Oliverio, agradeciendo al público por la acogida: “¡Simplemente gracias! Cerramos una muy linda etapa y un bello reto. Gracias por la confianza. Me despido ‘De vuelta al barrio’”.

