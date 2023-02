Adolfo Chuiman continúa en la serie 'De vuelta al barrio', pero graba desde su hogar. | Fuente: Facebook / "De vuelta al barrio"

Está de regreso en “De vuelta al barrio”. Adolfo Chuiman volvió a sumarse al elenco después de que en agosto de 2020 señalara que había suspendido su participación en la teleserie a causa de encontrarse entre la población vulnerable al nuevo coronavirus por sus más de 70 años de edad.

Su reingreso, sin embargo, tiene condiciones. Y es que el actor de recordadas series como “Al fondo hay sitio” y “Mil oficios” se encuentra grabando sus escenas en su hogar. “Grabo desde mi casa, porque es más seguro para mí”, dijo recientemente al diario Trome.

“Lamentablemente, han aumentado los infectados y no puedo ni salir a mirar la calle”, precisó Chuiman ante la segunda ola de la pandemia. Un escenario que lo mantiene alejado del set y que, además, lo “afecta emocionalmente”.

“A veces sudo, me duele la cabeza y ya pienso que tengo la enfermedad. Me ‘sicoseo’, pero tengo un doctor de confianza que viene a verme a casa. Me cuido al centímetro y no pierdo la esperanza de que llegue pronto la vacuna”, contó.

Como se recuerda, en junio de 2020, Adolfo Chuiman perdió a su hermano mayor debido a la COVID-19. Por ello, el intérprete redobla precauciones y evita salir a la calle ya que teme contagiarse del virus.

FELIZ POR RÁTING DE LA SERIE

En octubre de 2020, Adolfo Chuiman confesó sentirse feliz del regreso de “De vuelta al barrio” a la pantalla chica y felicitó a sus compañeros por su gran trabajo. Como se recuerda, las grabaciones de la cuarta temporada se rigieron con estrictas medidas de seguridad ya que para cuidar a los actores, el popular ‘Benigno Bravo’ no participaba por ser considerado población vulnerable.

A pesar de ello, celebró que la novela lidere en el ráting en su horario a pesar de que las épocas hayan cambiado: “Estoy contento porque la serie sigue liderando el rating, y han dado ese salto de los años 70 al 2020”, aseguró entonces al diario Trome.

Además, Chuiman comentó que su aparición en los primeros cinco capítulos de esta temporada se debió a que fueron grabados antes de la pandemia:

“Los he visto y me divierto mucho con las actuaciones, pero también se extraña poder compartir con mis compañeros”, indicó el artista. Como se vio en “De vuelta al barrio”, su personaje se fue de viaje, no obstante, cree que podría regresar gracias a la tecnología:

“Ahora que todo es digital y con videollamadas podría volver pronto a pantallas. En verdad extraño mucho las grabaciones, pero no es el momento de regresar al set, sé que debo de seguir respetando los protocolos de seguridad por la pandemia”.

Te sugerimos leer