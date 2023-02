El actor Sebastián Rubio se pronunció sobre una supuesta escena transfóbica en 'De vuelta al barrio'. | Fuente: Composición

Una escena de “De vuelta al barrio” despertó críticas en redes sociales al ser acusada de presunta transfobia por representar a una mujer trans, interpretada por Fiorella Florez, a partir de estereotipos. El actor Sebastián Rubio, que integra el elenco de la serie y aparece en la polémica secuencia, se pronunció al respecto desde su cuenta de Twitter.

A través de una serie de mensajes, el intérprete afirmó estar “completamente de acuerdo con los cuestionamientos” hacia la producción creada por Gigio Aranda. Sin embargo, puntualizó que cuando dicha escena llegó a sus manos cambió “algunas líneas” de su personaje que le parecían “ofensivas”.

De hecho, la escena buscaba enviar un mensaje distinto, pues al final se revelaba que el personaje encarnado por Florez no era una mujer trans, sino cisgénero. Con ello, “los estereotipados éramos todos los personajes que asumimos que era trans por tener una voz gruesa”. Pero Rubio sufrió un accidente que lo alejó del set y no pudo ver cómo se resolvió finalmente la controversial secuencia.

“Coincido en que se lee como transfóbico”, reconoció el actor. Y aseguró asumir “esa responsabilidad”, pese a no tener “control del resultado final del producto”. “Pienso que mi error fue que, luego de mi accidente, no le di seguimiento a la resolución de la secuencia en la que participé. Me disculpo por ello”, dijo.

Seguidamente, hizo un llamado a erradicar el racismo y la discriminación contra la comunidad trans en la pantalla chica nacional. "Los programas de comedia en nuestro país deben alinearse con ello y seguir evolucionando como en otros países del mundo", indicó.

EL CAMBIO DE ÉPOCA EN "DE VUELTA AL BARRIO"

Raysa Ortiz regresó de Ecuador, donde grabó la nueva película "Misfit" de Enchufe TV, y en los próximos días retomará las grabaciones de "De vuelta al barrio".

La actriz, que interpreta a Estela, hecha de menos que la ficcion se ambiente en la década de 1970, pero se adapta a los cambios. "Extraño porque era como retroceder el tiempo, pero también me gusta cómo se está grabando ahora con los cambios. Yo creo que tenemos que disfrutar todos los momentos", comentó.

Por otro lado, consideró que el público ha recibido bien el salto al 2020, cambio en la trama de "De vuelta al barrio" debido a la pandemia. "Creo que la gente lo ha aceptado, aunque también algunas personas quieren que regresen los 80′ [la ficción estaba por ingresar a esta década]", sostuvo al diario Correo.

La ventaja de ambientar la serie en la actualidad es que ahora pueden grabar en diferentes lugares; cuando antes debía ser en lugares específicos por la escenografía antigua.

