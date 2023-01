Karina Rivera se pronunció sobre la suspensión de grabaciones de 'Todo por amor' por la cuarentena. | Fuente: Instagram / Karina Rivera

La cuarentena obligatoria generada por la expansión del nuevo coronavirus produjo la cancelación de más de un proyecto televisivo. Por esa razón, Latina tomó la decisión de suspender las grabaciones de “Todo por amor”, programa conducido por Karina Rivera y Nicola Porcella.

A través de sus redes sociales, la recordada animadora infantil se pronunció sobre esta disposición del canal y expresó sus deseos de que la medida de aislamiento social culmine próximamente para poder continuar en contacto con los televidentes.

“Esperemos que todo pase pronto, realmente Nicola [Porcella] y yo disfrutamos mucho hacer ‘Todo por amor’”, afirmó Rivera desde su cuenta de Instagram. “Los vamos a extrañar mucho, pero deseamos de todo corazón que estén bien, que se cuiden y acatemos juntos las órdenes dadas por el Presidente de la República”, añadió.

Asimismo, la conductora aprovechó en agradecer a la producción y los concursantes del espacio televisivo por sumarse al confinamiento.

“Un saludo gigante para cada uno de los chicos de nuestra producción, productores, solteros, solteras y templados. Estoy segura de que pronto nos juntamos nuevamente para seguir llevando sana diversión a los hogares”, puntualizó.

UN PROGRAMA EN MEDIO DE POLÉMICAS

Como se recuerda, en el primer día de su retorno a la televisión, Karina Rivera terminó en el ojo de la tormenta, luego que su compañero de trabajo, el exchico reality Nicola Porcella, provocara indignación con un desatinado comentario durante el programa.

Ante ello, Karina Rivera confesó cómo se sintió tras la frase de Nicola Porcella en el día del debut de su programa “Todo por amor”, transmitido por Latina. “Me dolió, pero yo sé que él no quiso decir eso”, aseguró la conductora en “Mujeres al mando”.

“Él ya me explicó en interno, ya hemos conversado y me dio su explicación. Como lo dije, (fue) la adrenalina del primer programa”, expresó Karina Rivera, quien indicó que un inicio no se dio cuenta de la expresión de Nicola Porcella.

“Cómo lo dije en el momento, yo no escuché nada porque hay un montón de bulla… Yo salí de acá (Latina) y él (Nicola Porcella) me dijo: ‘Karina, sé que he dicho una brutalidad y necesito conversar contigo’. Yo no sabía porque me pidió tantas disculpas, estaba afectado… Sí, es una barbaridad, pero me gusta que haya reconocido su error”, añadió.

