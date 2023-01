Cathy Sáenz, ex productora de 'Esto Es Guerra', fue presentada como conductora de 'Mujeres al mando' | Fuente: Instagram

La productora de televisión Cathy Sáenz fue anunciada este lunes como el nuevo jale de Latina: ella será la cuarta conductora de "Mujeres al mando", programa matutino conducido por Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Mirella Paz. Sáenz regresa a las pantallas luego de que terminara su participación en Reinas del Show, reality de baile conducido por Gisela Valcárcel y en el que quedó en cuarto lugar.

Sáenz se sumó oficialmente al programa después de algunas semanas en las que se rumoreaba su papel en Latina. El ingreso de Sáenz al canal fue el motivo que llevó a la renuncia de Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre de Válgame Dios. Como se recuerda, en febrero pasado, la Sala Penal permanente de la Corte Suprema ratificó la sentencia de un año de prisión suspendida a reglas de conducta que se le impuso a González tras una demanda de difamación interpuesta por Cahty Saenz.

El Tribunal Supremo también ratificó que se pague la reparación civil de 15 mil soles en favor de Saenz, una cifra "que deberá abonarlo de manera solidaria con Latina", empresa en la que se emitieron los comentarios ('Peluchín' conducía 'Amor, Amor, Amor'). Además, deberá cumpllir con un pago de 120 días multas.

En enero de 2018, Cathy Sáenz ganó el juicio por difamación que entabló en contra de González. Los cargos estaban basados en que en 2015 'Peluchín' "la tildó como 'Candy Mamacha' y aseguró que había 'atrasado' a Tula Rodríguez, dejando entrever un romance con Gino Barberi, ex pareja de Rodríguez. Además de la reparación civil, la sentencia ordenaba que se pida disculpas públicas por el mismo tiempo que duraron las declaraciones de González.

COMPETENCIA MATUTINA

La actriz Natalia Salas, la conductora Ethel Pozo y el multifacético Renzo Schuller estrenaron su nuevo magacin matutino “El show después del show”, programa que competirá directamente con Mujeres al mando, programa conducido por Jazmín Pinedo, Karen Schwarz y Mirella Paz.

En relación al horario en el que iría su nuevo programa, que podría competir con "Mujeres al mando", programa conducido por Karen Schwarz, Jazmín Pinedo y Mirella Paz, Schuller contó que la competencia, para él, no es problema. "Hay competencia en todos los horarios. Cada vez que he empezado un proyecto quiero que le vaya bien a todos, me cansa estar pensando: 'tenemos que ganar, tenemos que perder, tenemos que empatar'. Que sea lo que Dios mande. Yo lo voy a hacer lo mejor posible, me voy a divertir y ya", finalizó.

