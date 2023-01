Beto Ortiz señaló que desconoce los motivos por los que su programa dejó de emitirse. | Fuente: Instagram

Beto Ortiz se encuentra en Nueva York, debido a que no consiguió regresar al Perú antes de que declaren el Estado de Emergencia Nacional, el cual incluye la suspensión de vuelos nacionales e internacionales en el aeropuerto Jorge Chávez.

Sin embargo, el periodista en entrevista con Magaly Medina reveló que desconoce los motivos por los que Latina dejó de emitir su programa "Abre los ojos", pero señaló que él no pertenecía al canal y solo era un proveedor de contenidos a través de su productora independiente.

"Tenía programas mis vacaciones para el mes de marzo y mi programa 'El valor de la verdad' se terminó, y para 'Abre los ojos' dejé una serie de programas grabados que eran una especie de remake de 'Vidas secretas' de hace un montón de años. La idea era que esos programas estuvieran durante mis vacaciones, pero no sé si no funcionaron o no fueron de agrado del cliente (...) Lo que el canal haga con los programas que yo proveo no es asunto mío", dijo Beto Ortiz.

Asimismo, Beto Ortiz descartó que sus programas hayan dejado de emitirse, tras el polémico programa con las exintegrantes de Nubeluz, quienes señalaron que se sintieron atacadas en la entrevista con el periodista.

"Las dos exdalinas estuvieron felices de la vida en mi programa, eran amigas de uno de mis conductores, te puedo pasar las fotos que se tomaron después del programa. No sé en que momento esa alegría trocó en decepción, rabia. Yo sospecho que tendrá que ver con el espectáculo que están preparando para el aniversario de Nubeluz. Creo que a Almendra y a sus demás amigas les convenía un poquito de prensa. Yo creo que hicieron una tormenta en un vaso de agua", agregó.

Finalmente, Beto Ortiz no quiso opinar sobre las criticadas emisiones del programa "Mujeres al mando", donde tocaron el tema del coronavirus.

"Así como tú me he acostumbrado a elegir mis batallas y estoy de vacaciones, dedicado a pasear y a comer rico", concluyó.

