Yanira Dávila, conductora de 'Aprendo en casa', enseña a los alumnos de segundo grado de primaria. | Fuente: Instagram | Yanira Dávila

La conductora de “Aprendo en casa”, Yanira Dávila, quien se encarga de impartir las clases a los alumnos de segundo grado de primaria, regresó a las pantallas de TV Perú después de haberse recuperado de la COVID-19.

Esta semana, la comunicadora inició el programa comentando qué le sucedió para aconsejar a los estudiantes, y a los padres de familia, respecto a tener los cuidados necesarios para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

“Ya estoy totalmente recuperada y no tuve mayores complicaciones. Estuve muy asustada, por eso, quiero recordarles que no bajemos la guardia. Hay que cuidarse mucho, tomar todas las medidas de precaución necesarias; no solo por nosotros, sino también por todas y todos los que nos rodean”, agregó la conductora de “Aprendo en casa”.

SIGAMOS ALERTAS

Por otro lado, Yanira Dávila invitó a las personas a que cuiden a la población vulnerable ya que ellos son más propensos a contraer el virus.

“Cuídense mucho en casa, porque si bien conmigo la enfermedad pasó y no hubo mayores complicaciones, ese no es el caso de todos. Hay muchas personas en nuestro país que, por diversas condiciones, sí tienen mayor riesgo”, sostuvo.

Finalmente, la conductora de "Aprendo en casa" insistió en que no es momento de bajar la guardia y hay que seguir las medidas de seguridad para cuando sea necesario salir de casa.

“Reforcemos los cuidados en casa y sigamos todas las recomendaciones como el uso de mascarillas, el distanciamiento de por lo menos 1 metro, el lavado de manos y no salgamos de casa ni visitemos a nuestros familiares y amigos si no es absolutamente necesario”, concluyó.

