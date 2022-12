Andrés Wiese debutará en la plataforma digital de América Televisión en un programa de turismo. | Fuente: Instagram

El actor y modelo Andrés Wiese debutó en la pantalla chica como el antagonista de la telenovela “La pre”. Era el 2008 y actuaba junto al hoy exitoso cantante Deyvis Orosco. Producto de su primer papel logró una participación especial en “Los Barriga” junto a Julián Gil y Claudia Berninzón y, a partir de ahí, su carrera fue en ascenso.

Actuó en “Al fondo hay sitio” y, en el 2014, debutó en el cine con la película de Bruno Ascenzo, “A los 40”, en donde compartió el set con Gianella Neyra y Carlos Alcántara. Tiene varias obras de teatro en su haber y también experiencia como conductor.

El éxito no le llegó al actor de la noche a la mañana, por lo que hoy sabe que hay ciertos trabajos que no volvería a hacer. En una entrevista al diario La República, Wiese ha revelado que trabajaba como chambelán y animador de discotecas.

“Yo hacía de chambelán en los quinceañeros y animaba en discotecas. Lo hice porque estaba en ese momento de que hay que crecer, estaba más joven, era más chamba, y era válido. No me arrepiento, pero no lo volvería a hacer. Estaba pagando piso (ríe)”, aseguró.

POLÉMICA IMAGEN

Hace algunos meses el actor estuvo en el foco de los medios luego de publicar una fotografía en la que vestía de rosado junto a la frase “Los hombres también visten de rosado”, en alusión a los estereotipos que imperan en la sociedad.

El actor fue criticado tanto por usuarios homofóbicos como por otro grupo de personas, que aseguraban que Wiese no estaba rompiendo ningún esquema. “Era una foto para Instagram, y creo que se sobredimensionó todo... En las redes sociales se polariza todo. De pronto me di con la sorpresa de que había tocado fibras sensibles en ambos lados, o sea, los que están en pro y en contra, de qué, no sé, pero hay siempre bandos. Y de ambos lados comenzaron a atacar, a insultar, a sentirse ofendidos”, comentó.

Instagram de Andrés Wiese | Fuente: Instagram

Asimismo, aclaró que en la actualidad es mucho más cuidadoso con el contenido que publica en sus redes sociales, a pesar de que las reacciones a la polémica fotografía lo hayan hecho sentirse mal.

“Me dolió porque yo no ataqué ni ofendí a nadie, ni le dije a nadie cómo tiene que pensar. Creo que las redes, que si bien hay una sensibilidad, son como un vomitadero para muchas personas, también creo que va a generar con el tiempo un poco más de conciencia”, refirió.

EL DATO

Andrés Wiese se encuentra promocionando la comedia peruana “Doblemente embarazada”, cinta que llegará a las pantallas de cine en abril del 2020. La dirección es de Eduardo Mendoza y en el elenco se encuentran Daniela Camaiora, Carolina Cano y Nicolás Galindo.