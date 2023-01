Andrés Wiese respondió a las acusaciones de acoso sexual de Mayra Couto. | Fuente: Composición

Para Andrés Wiese, las acusaciones de acoso sexual y maltrato que hizo Mayra Couto sobre él le producen asombro. Durante una entrevista con “La banda del Chino”, espacio conducido por Aldo Miyashiro, el actor contó por qué no respondió los mensajes en los que su excompañera le recriminaba sus continuos abusos.

De acuerdo con Wiese, al leer estas acusaciones, tuvo miedo y llamó a los directores de “Al fondo hay sitio”, pues se sentía desconcertado. “La recomendación de ambos fue: ‘Andrés, no le respondas, porque te está acusando de una serie de cosas que no son verdad’”, señaló quien encarnó a Nicolás de las Casas.

Luego, cuando llegaron más mensajes de Couto, el actor le consultó a su abogado, quien también le recomendó no responderlos. “Yo hice caso a lo que se me asesoró”, recalcó. Y, seguidamente, afirmó que el acoso sexual y maltrato denunciado por Mayra no hubiese sido posible durante el rodaje de “Al fondo hay sitio”.

Por ello, instó a que América Televisión y las autoridades correspondientes revisen el material de archivo para que constaten si ocurrieron tales acusaciones. “Todo está grabado. (…) Lo que yo quiero es que se investigue y se crea la verdad. Porque lo que se está haciendo es una difamación sin pruebas. Que se haga toda la indagación y yo, al igual que el otro caso, me someto a colaborar en todo el proceso, porque no tengo nada que esconder”, manifestó.

DEFENSA DE ACUSACIONES

En sus acusaciones, Mayra Couto reveló que durante un viaje a Nueva York, Andrés Wiese intentó besarla y ella lo rechazó. El intérprete no negó que esta situación haya ocurrido y reconoció haberse equivocado por “leer mal una señal”.

Aunque reconoció que entre ella y él no existía una amistad, sino una relación de compañerismo laboral, descartó haya llegado a ahorcarla durante el rodaje de la teleserie. También expresó que, pese a que “no quisiera demandar a nadie”, se va a defender contra estas acusaciones para demostrar que no es culpable.

“Yo no quisiera demandar a Mayra y le pido a la gente que no la ataquen ni la insulten. Yo entiendo que es difícil para muchísimas mujeres hablar. (…) Pero este no es el caso. Mayra me ha hecho una denuncia como si yo la hubiese violentado 8 años cuando no es cierto”, puntualizó.

Sobre las personas del elenco que tomaron partido por Mayra Couto, Wiese apuntó: “Yo sigo respetando a la gente de ‘Al fondo hay sitio’. Y voy a seguir queriendo y respetando a las personas que le creen a Mayra. Tal vez yo haría lo mismo en su posición. Pero no escucharon mi versión”.

