Andrés Wiese respondió a las acusaciones de acoso sexual desde sus redes sociales. | Fuente: Instagram / Andrés Wiese

Una menor de edad y Mayra Couto acusaron en redes sociales al actor Andrés Wiese por haberlas acosado en reiteradas ocasiones. Por ese motivo, el artista se pronunció con un mensaje extenso y se defendió. El protagonista de "A los 40", aseguró que nunca ha cometido ese tipo de actos.

Al inicio de su publicación, Wiese pidió “sinceras disculpas” por haber publicado un video íntimo que borró de inmediato. “Pero, lamentablemente, mientras trataba de eliminarlo, estuvo expuesto por unos segundos… un tiempo suficiente para que alguien o varias personas puedan grabarlo. Nuevamente, fue mi error y tengo que asumir las consecuencias”, indicó.

Sin embargo, el actor que encarnó a Nicolás de las Casas apuntó que “algunas personas han difundido conversaciones privadas que yo he tenido y se me han hecho acusaciones extremadamente injustas que no puedo aceptar”.

LA DEFENSA DE WIESE

Tras dejar en claro que sus disculpas se deben a la publicación de un video en su Instagram, Wiese sostuvo: “Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites”.

Aceptó, sin embargo, que fue un error exponerse de esa manera al compartir videos que eran de carácter privado. Y, en medio de su defensa, el actor aseguró que desconocía cuántos años tenía la menor de edad con la que mantuvo este intercambio de conversaciones subidas de tono.

“La persona de esa conversación ponía una edad falsa en sus redes sociales, registrándose y presentándose como nacida el 6 de septiembre de 2000, es decir, como mayor de edad”, dijo. Además, expresó que dicha menor de edad fue quien se contactó con él y “la conversación fue claramente de mutuo consentimiento y acuerdo”.

Seguidamente, hizo un llamado a tomar conciencia de las consecuencias que puede producir “este tipo de juegos virtuales” y, asimismo, a tener cuidado “con quiénes tienen este tipo de comunicaciones a través del teléfono sin conocer verdaderamente a la otra persona, aun si muestra consentimiento”.

LA RESPUESTA A MAYRA COUTO

El mensaje de Andrés Wiese también incluyó una respuesta a la denuncia de Mayra Couto, quien señaló que el actor la había maltratado y acosado sexualmente durante las grabaciones de “Al Fondo Hay Sitio”.

El popular ‘Ricolás’ “negó categóricamente” dichas acusaciones y se respaldó en el equipo de producción de la serie que, según él, siguió “muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores” y jamás habría permitido un acoso como el denunciado por Couto.

“Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener está actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar”, apuntó.

Por último, Wiese destacó que en sus más de diez años de carrera actoral, tuvo mucho cuidado con su imagen y la relación con sus seguidores. “Es la primera vez que me veo expuesto de esta manera en público por una circunstancia que corresponde no al actor sino al ser humano que está detrás y que no es perfecto”, finalizó.

