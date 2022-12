Andrés Wiese es investigado por el Ministerio Público bajo el delito de acoso sexual. | Fuente: Instagram / Andrés Wiese

Luego de que Andrés Wiese fuera denunciado públicamente de acoso sexual por parte de una menor de edad y su compañera Mayra Couto, el Ministerio Público se pronunció sobre el caso y señaló que es “materia de investigación”.

Así lo dio a conocer Kelly Calderón, coordinadora de las Fiscalías Provinciales Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, durante el programa “Al estilo Juliana”, conducido por la periodista Juliana Oxenford.

“La postura del Ministerio Público es rechazar totalmente todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres”, dijo al respecto la fiscal. “Y, efectivamente, la denuncia existente contra el señor Andrés Wiese en este momento está siendo materia de investigación por parte del Tercer Despacho de la Cuarta Fiscalía Especializada en Violencia de Lima por el delito de acoso sexual”, añadió.

Asimismo, la autoridad recordó que el acoso sexual es un delito cuya sanción involucra una pena privativa de la libertad entre los 3 y 8 años. Sobre el caso de Andrés Wiese, Calderón detalló que la fiscal Irma Castillo remitió un oficio al canal ATV a fin de recopilar información que pueda contribuir a iniciar la denuncia contra el actor.

En cuanto al acoso sexual que denunció públicamente Mayra Couto, la fiscal Calderón afirmó que puede acudir a las oficinas de cooperación internacional que tiene el Ministerio Público a disposición de las personas que se encuentran en el extranjero, pues, como se recuerda, la actriz reside actualmente en Cuba.

LA DENUNCIA DE MAYRA COUTO

Andrés Wiese se encuentra en el ojo de la tormenta. Luego de que en el programa “Magaly TV: La Firme” una menor de edad lo acusara de acoso sexual, Mayra Couto decidió realizar una denuncia pública más a su antiguo colega, a través de Instagram.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de ‘stories’ que muestran los mensajes que le escribió a Andrés Wiese en los que le acusaba de acoso sexual durante las grabaciones de “Al fondo hay sitio”.

“Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad”, le dijo al inicio Couto a Wiese. “Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti”, añadió para luego sostener que el actor buscaba rozarla cuando les tocaba hacer un plano cercano. “No estoy loca y no me lo estoy inventando”, añadió.

Las declaraciones de Couto apuntan que este incidente se lo comentó a un amigo del equipo, quien sí se dio cuenta de las intenciones de quien encarnó a Nicolás de las Casas. “Además, me has expuesto al bullying con el equipo muchas veces”, continuó la actriz.

Y, a continuación, le espetó que la llamara “loca” o que le reclamara “cómo era posible que no supiera de lencería”. “Y en ese momento no tenía las herramientas para decírtelo. Y ahora las tengo”, indicó Couto.

Te sugerimos leer