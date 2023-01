Andrés Wiese se pronunció sobre la acusación de acoso sexual que pesa sobre él por parte de una menor de edad. | Fuente: Instagram / Andrés Wiese

Hace unas semanas, Andrés Wiese estuvo en el ojo de la tormenta, luego de que una menor de edad y su excompañera Mayra Couto lo acusaran de acoso sexual. La denuncia hecha por la menor fue recogida por el Ministerio Público, el cual señaló que el presunto delito del actor es “materia de investigación”.

Desde entonces, Wiese se pronunció en una oportunidad a través de sus redes sociales y, este 24 de junio, aprovechó en volver a abordar el asunto en una entrevista con el programa “La banda del Chino”, conducido por Aldo Miyashiro.

Durante la emisión del espacio, el recordado Nicolás de las Casas negó que supiera la verdadera edad de la menor que lo acusó. “Me fié en la edad que vi en sus redes sociales, una imagen en su Facebook donde decía que había nacido en el año 2000”, expresó.

Seguidamente, Wiese pidió disculpas públicas a las personas de su “círculo privado” que se vieron afectadas por las acusaciones públicas y también rescató una lección de la situación que le toca afrontar actualmente.

“Tal vez debí indagar más [sobre la edad de la menor]… El error fue haber hecho esta práctica con alguien que yo no conocía. Encima siendo yo un personaje público que he tratado a lo largo de mi carrera de no involucrarme en ningún escándalo. No medí las consecuencias y créeme que estoy aprendiendo la lección”, apuntó.

SE SOMETE A LAS INVESTIGACIONES

Por otro lado, Andrés Wiese subrayó que el intercambio de imágenes íntimas con la menor de edad se dio en un contexto de mutuo consentimiento. Además, lamentó que dicho material se haya difundido en distintos medios pese a que pidió expresamente que no lo hicieran.

“He cometido un error, pero ya toqué fondo. Se me ha expuesto en televisión nacional, se me ha exhibido videos privados, mi intimidad se ha visto totalmente violada. Era algo privado, Aldo, y nadie tiene derecho de andar publicando videos privados que no son de interés público”, indicó.

En ese sentido, el actor de “Al fondo hay sitio” reveló que, de no ser por su familia y personas cercanas a él, no estaría dando la entrevista pues llegó a pensar en su propia desaparición. “El dolor es enorme, recibir esa cantidad de calificativos. (…). Hay un punto en el que ya el dolor no lo quieres aguantar más y quieres desaparecer, porque es demasiado”, comentó.

Sobre la investigación por el presunto delito de acoso sexual que abrió el Ministerio Público, Wiese aclaró que no abriría juicios contra nadie y que se alinearía al debido proceso. “Me someto a colaborar en todo el peritaje para que se sepa la verdad. Ya mi abogado me dirá qué acciones tengo que hacer. Antes de eso, no quiero demandar a nadie y quiero pensar que esta chica ha sido una víctima también”, puntualizó.

