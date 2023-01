Andrea Luna reveló que se encuentra recuperada de la COVID-19. | Fuente: Instagram / Andrea Luna

Andrea Luna sorprendió a sus seguidores al confesarles que había contraído el nuevo coronavirus, pero tras haberse hecho una nueva prueba serológica para descartar si continuaba padeciendo esta enfermedad, el resultado dio finalmente negativo.

La actriz dio a conocer esta noticia a través de sus redes sociales, donde publicó un videoclip en cuya descripción adelantaba que había superado a la COVID-19, aunque seguiría sometiéndose a “más exámenes”.

“Ya no tengo la COVID-19, ya lo superé y tengo los anticuerpos, me van a durar quizás tres meses”, señaló la también modelo desde su cuenta de Instagram en dicho videoclip. “Sin embargo, tengo que cuidarme al máximo, porque he quedado delicada”, agregó.

Según la intérprete, el 5 de septiembre deberá realizarse una tomografía a fin de constatar en qué estado se encuentran sus pulmones. Asimismo, pasará a través de una nueva prueba de sangre.

TOMAR PRECAUCIONES

Haber contraído el SARS-CoV-2 fue un proceso difícil para Andrea Luna. Ella comentó que durante su etapa de aislamiento social tuvo miedo de que en algún momento fuera a necesitar oxígeno para poder recuperarse.

“Cuídense muchísimo, de verdad que la he pasado mal, ha sido toda una experiencia pasarla sola, no saber si voy a necesitar oxígeno, pero afortunadamente todo ha ido bien con ayuda de un doctor y estoy aquí de regreso”, señaló.

Por fortuna, no hizo falta atravesar por esa etapa complicada. Y, a la fecha, la actriz de 29 años instó a sus 524 mil seguidores en Instagram que tomen precauciones para evitar el contagio del virus.

“Quiero recomendarles que se cuiden muchísimo, piensen que el otro tiene la COVID-19, tienen que mantener uno o dos metros de distancia. Si van a comprar, tomen todas las medidas de seguridad, desinfecten bien todo”, apuntó.

