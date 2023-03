Anahí de Cárdenas compartió un mensaje sobre su lucha contra el cáncer de mama. | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas viene encarando su lucha contra el cáncer de mama a través de sus redes sociales. Con cada mensaje, la actriz busca compartir su experiencia como inspiración para otras personas que atraviesen su misma situación.

Esta vez, la intérprete de “Asu Mare” compartió un video en su cuenta de Instagram en el que da cuenta de los efectos secundarios de su quimioterapia. “Por ser mujer y por tener un cáncer hormonal, me ponen unos protectores ovarios… Justo hablé con el doctor en la mañana y me dijo que uno de los efectos secundarios es que te induce a una menopausia. Y estoy con unos calores que me quiero morir”, manifestó.

Además, en la leyenda que acompaña a esta publicación, De Cárdenas señaló cómo el tratamiento la afecta emocionalmente. “Hoy no tengo mensajes de aliento, hoy soy solo yo. Quizás más honesto, reflexiones desde la clínica. No estoy del mejor humor del mundo, pero ya cada vez faltan menos quimioterapias. Esperando con ansias que se me pasen las náuseas y el dolor de estómago”, escribió.

Por otro lado, la actriz de “Aj Zombies” se mostró ansiosa por volver a su hogar luego de pasar más de una semana en la clínica. Sin embargo, admitió que se siente más segura al permanecer hospitalizada. “Me da mucha más seguridad estar en la clínica que en mi casa, porque acá tengo la seguridad de que, si me pasa algo, al toque tengo a las enfermeras, puedo llamar al doctor, estoy atendida”, dijo en su video.

EL DIAGNÓSTICO

A inicios de noviembre, la actriz reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, luego de realizarse su chequeo médico anual. La también bailarina indicó que mantiene la esperanza de superar esta enfermedad.

Ella debutó como actriz en la serie “Esta sociedad”, transmitida durante el 2006. Ha trabajado en la televisión y el cine en las producciones "Al fondo hay sitio", "Lalola" y "Dioses". En el 2009, De Cárdenas fue parte del 'reality' "El show de los sueños" y en el 2013 lanzó su disco pop "Who's That Girl". Ella forma parte del elenco de "No me digas solterona 2".

