El actor y conductor de televisión Aldo Miyashiro no dudó en volver a dar su posición por el caso de Macarena Vélez, exparticipante de "Esto es Guerra", quien denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos por el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, también denunciado por los mismos cargos y de violación sexual por al menos cinco mujeres.

En entrevista con Encendidos de RPP Noticias, el director de la obra Voley, explicó que para él están claros los antecedentes de Bazán Gutiérrez.

"Me lo preguntaron la vez pasada, durante la conferencia de 'Voley' y no tuve ningún problema en comentar mi posición y decir lo que pienso. Creo que dado los antecedentes y los reportajes que hemos visto en los dominicales sobre el señor Bazán, está claro que sus antecedentes lo marcan. Eso está claro, además de su decisión de irse y él fue quién tuvo este incidente con Macarena Vélez, a quién no conozco", comentó.

"Creo que seguramente en este momento,(Macarena) no debe saber porque la han atacado", dijo en referencia a los comentarios que ha recibido la modelo a través de las redes sociales, después de denunciar a Bazán públicamente.

Hace unos días, el presentador de "La banda del Chino" señaló que en muchas ocasiones, cuando las mujeres denuncian cualquier tipo de agresión a las autoridades, no suelen ser escuchadas.

"Es terrible cuando le pasa esto a las mujeres porque casi siempre nadie les cree. No les cree el jefe de la Policía, el fiscal, la prensa. Por momentos, no les cree nadie", dijo Aldo Miyashiro a RPP Noticias.

Asimismo, señaló que Macarena Vélez debió recibir apoyo por parte de América Televisión. "Se han tomado algunas decisiones, de la cuales yo a pesar de ser figura del canal, sí me parece que habría que revisar el tema de Macarena. Yo no la conozco, no es mi amiga, nunca nos hemos ni cruzado, pero creo que ella es víctima de agresión", agregó.

