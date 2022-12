'Once Machos, la serie' ya está en etapa de edición y promete salir a principios del próximo año, según Aldo Miyashiro. | Fuente: Difusión

Ya desde el 2017, “Once Machos”, filme dirigido por el actor y dramaturgo Aldo Miyashiro, dio muestras de su éxito comercial en el público peruano al convertirse en una de las cintas más vistas de ese año.

Por eso, la comedia sobre un grupo de jugadores de fútbol de barrio apostó por extenderse. Y tras una secuela estrenada este año, que incluyó un sentido homenaje al periodista Daniel Peredo, el conductor de “La banda del Chino” anunció en octubre de 2018 que “Once machos, la serie” era un proyecto que estaba cocinándose.

En conversación con RPP Noticias, Miyashiro señaló que las grabaciones de la serie basada en las películas ya terminaron. “Vamos a comenzar a editar en estos días e imagino que entregaremos la serie a inicios del próximo año. En principio ya está hecha”, dijo.

Aunque al ser consultado por el canal que emitiría el programa no confirmó ninguno en particular, manifestó que la serie desarrolla las historias de los personajes de las películas. “Hemos grabado 20 capítulos que están metidos entre la [Once Machos] 1 y la 2”, indicó.

Asimismo, indicó que lo ideal sería abrir el camino hacia una trilogía de esta cinta. De la serie, partiría “una potencial tercera película de ‘Once Machos’”, reveló a RPP Noticias.

LOCOS DE AMOR 3

Entre sus proyectos recientes, Aldo Miyashiro fue parte del elenco de “Locos de amor 3”, la nueva cinta de Tondero que promete llenar las salas peruanas desde su estreno el 13 de febrero de 2020.

La película, dirigida por Frank Pérez-Garland, supuso todo un desafío para el creador de “Misterio”, quien confesó a RPP Noticias que suplió sus carencias en el canto con una disciplina que lindaba con la obsesión.

“Desde que acepté [participar en ‘Locos de amor 3’], me he dedicado a cantar absolutamente todos los días en mi carro, en mi casa… todo el día. Tanto así que grabé menos días de lo pensado. Esas cuatro canciones las tenía tanto en la cabeza que mis hijos me decían: ‘Papá, ya apaga la canción’”, señaló.

Además, no dudó en reconocer que su esposa Érika Villalobos, quien también integró el reparto de “Locos de amor 2”, siempre aplaudió sus esfuerzos vocales durante la grabación del filme. “Érika me decía: ‘Pero tú no cantas mal’. Me daba ánimos”, confesó entre risas.

En la última película de Tondero, Miyashiro interpretará a un psicólogo que conoce a Sarah (Ebelin Ortiz), personaje que atraviesa una dura prueba de amor tras una infidelidad. “Locos de amor 3” retrata tres historias románticas protagonizadas por tres amigas que se encuentran al borde de los 50 años.