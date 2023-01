La segunda temporada de 'You' recibió la aceptación de parte de la crítica internacional, aunque no faltaron opiniones contrarias. | Fuente: IMDB

El regreso Joe Goldberg (Penn Badgley), librero acosador y psicópata que utiliza herramientas digitales para captar a sus víctimas, causó una gran expectativa entre los seguidores de “You”, serie de Netflix cuya primera temporada llegó a la pantalla chica a fines de 2018.

Tras el estreno de su segunda temporada, el 26 de diciembre, las opiniones alrededor de la calidad de “You” no tardaron en aparecer en algunos medios internacionales. En ese sentido, la crítica extranjera parece divida entre elogiarla o denostarla.

El medio The Hollywood Reporter, por ejemplo, destacó su trama envolvente. “Mientras los escritores a veces tropiezan con sus infinitas capas de ironía (¿cuántas veces puede enamorarse un chico de una mujer estúpidamente?), sigue siendo tan cautivador como siempre. Cualquier otro espectáculo te rogaría que ames a su protagonista mientras revelas su trauma infantil”, publicó.

Por su lado, la revista Time no dudó en resaltar la vigencia de la serie. “Igual de inteligente, tonto y aterrador, 'You' sigue siendo un placer único y contemporáneo en general. Y lo que es gracioso de la temporada 2, con su elenco de personajes un poco más viejo, menos obsesionado con las redes sociales y sus muchas caricaturas atemporales de auto-participación y reinvención de Los Ángeles, es que termina sintiéndose menos específico para el adolescente y los veinteañeros. Audiencia que descubrió su espectáculo ideal en su predecesor”, escribió.

La reseña de Observer, sin embargo, no resulta nada aprobadora. “Sin embargo, gran parte de la temporada 2 de ‘You’, independientemente de lo entretenida que sea, es demasiado predecible. Es tan jabonoso y ridículo como su predecesor (y todavía admiro cómo, sin esfuerzo, se cuela en comentarios inteligentes mientras abraza el género de ‘placer culpable’), pero es difícil sorprenderse por los giros cuando ya los hemos visto”, indicó.

Finalmente, para The New York Times, el retorno de la serie está muy ligado a la perspectiva de su protagonista. Al respecto, señaló: “‘You’ realmente no existe fuera del punto de vista de Joe: es el único personaje que realmente importa. Al igual que con todo en esta serie tan consciente de sí misma, ese hecho se convierte en una historia cómica: durante una sesión de escritura para la película dentro del programa, una joven señala que el guion sería mejor si se contara desde el punto de vista de la víctima femenina de vista. Puede ser un buen consejo para la película, pero nunca funcionaría para ‘You’”.

GOLDBERG SE VA A LOS ÁNGELES

Un año después del lanzamiento de “You”, la segunda temporada se enfoca de nuevo en el librero Goldberg, quien decide mudarse de Nueva York, tras asesinar a Beck (Elizabeth Lail), a la soleada ciudad de Los Ángeles. Esta vez, se hace llamar Will y trae consigo nuevos propósitos encaminados hacia una nueva víctima: Candace.

Para interpretar a un personaje como este, Penn Badgley reveló que se trató de una experiencia “aislante”, pues “había, literalmente, más espacio, por lo que es casi como si el vacío que miras representa el vacío en sí mismo del que está aterrorizado”.

En ese sentido, Badgley señaló a la revista Variety que Joe Goldberg “quizá se volvió más opresivo”. Una situación que él sintió en piel propia al darle vida. “En privado, los fines de semanas fueron un refugio, porque pude vivir en Los Ángeles como un humano normal”, indicó.

"YOU" (Netflix)

Historia: Una historia de amor del siglo XXI sobre un obsesivo, pero brillante mánager de 20 años de una librería, quien utiliza la era digital hiperconectada para enamorar a la mujer de sus sueños.

Te sugerimos leer