Henry Cavill aportó a su personaje en 'The Witcher' un gran humor seco. | Fuente: Netflix

Lauren Schmidt Hissrich ha vivido entre superhéroes. La productora fue guionista de "Daredevil" y "The Defenders", basados en los personajes de Marvel. Esa experiencia le ayudó luego a crear el fantástico mundo de "The Witcher", nueva serie que Netflix estrena este mes, donde Henry Cavill (Superman para una generación) se convierte en el cazador de monstruos Gerald de Rivia.

"El mundo de Marvel, del que vengo, me ayudó porque lo mejor de la fantasía es tomar cosas que la gente pueda entender y asegurarte que se aplique en el mundo real. Y aún así darle a la gente la diversión que le gustaría vivir", dijo la showrunner, en un alto a las grabaciones en Hungría, durante una visita al set de RPP Noticias.

A esta historia ─de acción, monstruos y romance─ hace su ingreso Henry Cavill, quien cambia la capa de Superman por la espada de Gerald. La serie de Netflix, inspirada en la saga literaria del autor polaco Andrzej Sapkowski se popularizó gracias a los videojuegos del mismo nombre. Tanto la productora como el actor son fans de los juegos.

RPP Noticias conversó con Henry Cavill, protagonista de "The Witcher". | Fuente: RPP Noticias

LA SORPRESA QUE DARÁ CAVILL

¿Qué aportó el intérprete al llegar al set? Para empezar su extenso conocimiento del libro y sus mundos. Pero hay otro tema que Schmidt Hissrich cree sorprenderá al público. No es ni su cambio de look, ni su habilidad al momento de las escenas de peleas. "Su humor seco creo que sorprenderá más a la gente porque todos ya saben que Henry es un buen héroe de acción. Él tiene tanto corazón y alma. Creo que su tranquilidad con este personaje es genial y la gente estará feliz", comenta.

Claro, es innevitable alabar las habilidades de Cavill en las escenas más acrobáticas. El propio autor visitó el set de "The Witcher" y vio uno de estos momentos. ¿Su reacción? "¡Creo que le explotó la cabeza!". Puede que no sea el único, las críticas extranjeras no dejan de elogiar las escenas de pelea donde destaca el actor.

¿UN JEDI EN "THE WITCHER"?

Curiosamente, Henry Cavill no es el único famoso interesado en formar parte de la nueva serie de Netflix. Meses atrás, el mismo Mark Hamill (Luke Skywalker en "Star Wars") mencionó que él podría y debería tener el papel de Vesemir, un brujo y figura paterna para Gerald de Rivia. Aunque Lauren Schmidt Hissrich aún no tiene una respuesta para el actor comentó, entre risas, que "fue uno de los tuits más emocionantes" que ha recibido.

DECIR ADIÓS

A finales del 2018, se anunció la cancelación de "Daredevil", "Iron Fist" y las demás series de Marvel hechas para la plataforma. Como guionista, a Lauren le gustaría que vuelvan para despedirse apropiadamente de los personajes; pero entiendo que eso no pasará. En su lugar, vivirán en la imaginación de los fans.

"Creo que las series terminan todo el tiempo antes de que la audiencia esté lista para despedirse. Parte de lo que hacemos con las historias es configurarlas para que sigan viviendo en la imaginación de la gente por un largo tiempo. Me gustaría regresar y asegurarme de que todos tengan el final que se merecen; pero en el mundo real eso no puede suceder", zanjó la productora.

Por el momento, enfoquémonos en darle la bienvenida a "The Witcher" y a Henry Cavill en un nuevo rol que, tal vez, haga olvidar a algunos que antes fue el último hijo de Krypton.

ESTRENO "THE WITCHER"

Fecha: 20 de diciembre.Plataforma: Netflix.

Te sugerimos leer